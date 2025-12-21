Ударио полицијско ауто и задао се у бијег: Након потјере услиједио шок

Извор:
Два килограма дроге пронађено је у Пули, а ухапшен је тридесетчетворогодишњак који је покушао да побјегне од полиције након што је ударио у полицијску возило.
Он је под дејством дроге управљао возилом те је вожњом уназад ударио у полицијски аутомобили, након чега је почео да бјежи, у чему га је полиција силом спријечила.
Приликом претреса његове куће и возила пронађено је 527 грама кокаина и 1,513 килограма дроге МДМА, већа количина новца за коју се сумња да потиче од кривичног дјела, као и више телефона, саопштила је истарска полиција.
Он је ухапшен у петак, а данас је одведен у притвор уз кривичну пријаву.
Хрватски медији преносе да је осумњичени одраније познат полицији по сличним кривичним дјелима.
