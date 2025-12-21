Српску очекују падавине: Када и гдје стиже снијег?

21.12.2025
Републику Српску од уторка очекују падавине, киша у нижим, сусњежица и снијег у вишим предјелима, а са продором хладнијег времена и јачањем вјетра загађени ваздух у котлинама би требало да се очисти.
Падавине ће се у уторак ширити од југа и запада ка свим крајевима, у Херцеговини ће падати јача киша која на планинама прелази у сусњежицу, а у осталим предјелима киша ће локално ледити при тлу.
У Херцеговини ће у другом дијелу дана бити и вјетровито уз јаке ударе југа, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током ноћи и у првом дијелу дана у сриједу, 24. децембра, и даље ће бити облачно с падавинама, у Херцеговини јачим.
Киша ће на планинама прећи у сусњежицу и слаб снијег, а у нижим предјелима ће падати киша која се понегдје леди при тлу.
Од поподнева ће углавном бити суво уз краће сунчане периоде, док ће се на југу наставити падавине, али слабије.
Облачно и хладно вријеме с новим падавина које ће се ширити од сјеверозапада према осталим предјелима очекују се у четвртак, 25. децембра. У вишим предјелима ће падати снијег уз формирање тањег сњежног покривача.
Киша ће понегдје у нижим предјелима прелазити у сусњежицу и снијег.
Ових дана ће јутарња температура ваздуха бити између минус три и два степена, на југу до пет степени, а највиша дневна од три до осам, на југу до 12 степени.
