Родитељи, вежите данас дјецу

Извор:

СРНА

21.12.2025

08:11

Српска православна црква (СПЦ) данас празнује Дјетињце када одрасли симболично вежу дјецу, која се дријеше, односно ослобађају припремљеним даровима.

Дјетињци се славе трећу недјељу пред Божић.

Одрасли рано ујутру или по доласку из цркве са богослужења вежу дјецу, а за везивање обично користе каиш, гајтан, канап или дебљи конац.

snijeg zima

Друштво

Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

Обично се завежу ноге или руке, па се једним дијелом канап завеже за сто или столицу.

Везивање за Дјетињце, Материце и Оце има вишеструку симболику. Симболизује чврсте породичне везе, слогу, мир, поштовање и међусобно помагање у свим приликама, затим упућује укућане на штедљивост и истрајност у врлинама.

Добра и штедљива дјеца прикупе нешто средстава штедњом, па за тај дан набаве неку част и дријеше се онима који их вежу.

Тагови:

Djetinjci

Дјеца

Родитељи

vjerovanje

православље

