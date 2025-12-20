Козје млијеко све траженије

Извор:
На имању Ерцеговаца у селу Бродац свакодневно се ради. Број и врсте животиња које имају захтјевају потпуну посвећеност али и љубав како би могли да живе од свог рада. Посљедњих година ови вриједни домаћини опредијелили су се за различите животињске врсте, гуске, патке,пилиће и свиње, а иако су годинама узгајали овце, посљедњих година замијенили су их козама.
„По мени су козе боље и исплатљивије него овце. Овце, какве су овце... Ојагњи једно, двоје, коза можда ојагњи до четворо, и тако може и да се ухрани јаре и да се прода, шта ја знам. Ја знам да је цијена 7 марака већ дуже година, али шта ћемо тако, тако нам је тржиште", рекао је Перо Ерцеговац из села Бродац.
На имању је тренутно двадесетак коза и седам јарића. Већину пласира познатим купцима, неке прода преко интернета. Волио би да оплемени расу и да има чистокрвне козе, каже Перо.
„Преко интернета, знаш, неко дође, неко тако. Слабо иде, ето, нисам пар комада продао у љету. А некад је прије било, човјек дође пред Нову годину и купи 10 комада од једном по седам марака тих година, можда је 6–7 година уназад. А сад исто та цијена, ето, то је проблем.Имам алпинке, имам санске, те козе, ето, ту мјешавину, мислим, то је све раскрижено, није то ништа оригинално. Волио бих набавити неке алпинке чисте, али кад би ми, хтио ми министарство да уступи, мислим да, нормално да купим од њих, али ја сам мало гледао и са њима информисао се, каже, и то је процедура, док се увезе ово оно и тако то стоји, значи, нисам ништа још с поводом тога набавио", додао је Ерцеговац .
Годинама уназад велика је и потражња за козијим млијеком. На имању се још увијек све ради ручно и на традиционалан начин. До 4 литра дневно дају козе на овом имању, продаје се углавном у Бијељини и околини понекад и преко интернета.
"Козије млијеко се тражи, литар је 5 марака, тражи се и купује народ и ја га сам једем, волим га, једем са оним бијелим брашном проводном, ја то волим, свако јутро бих ја то јео. И стварно питао сам и докторе, каже, једи слободно, није то, каже, масноћа никаква", навео је Ерцеговац .
Перо је остварио и подстицај на узгој коза, каже да је добро дошло да се пољопривредници помогну како би опстали у све изазовнијим временима, кажу Ерцеговци.
