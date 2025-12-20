Какво вријеме нас очекује сутра?

20.12.2025
14:33
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити топлије, а видљивост ће понегдје на сјеверу бити смањена због магле.
Јутро ће бити промјенљиво облачно, понегдје на сјеверу са росуљом, уз честу маглу у котлинама и дуж ријека која ће се на неким мјестима задржати дуже.
Од пријеподнева биће углавном сунчано, нарочито у вишим предјелима, док ће на сјеверу остати облачно.
У Херцеговини претежно сунчано и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Познати бх. метеоролог објавио вијести које ће обрадовати све
Јутарња температура ваздуха од минус три до четири, на југу до шест, а дневна од шест до 11, на југу до 15 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб, промјенљив или источних смјерова.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму