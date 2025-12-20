Logo
Какво вријеме нас очекује сутра?

20.12.2025

14:33

Какво вријеме нас очекује сутра?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити топлије, а видљивост ће понегдје на сјеверу бити смањена због магле.

Јутро ће бити промјенљиво облачно, понегдје на сјеверу са росуљом, уз честу маглу у котлинама и дуж ријека која ће се на неким мјестима задржати дуже.

Од пријеподнева биће углавном сунчано, нарочито у вишим предјелима, док ће на сјеверу остати облачно.

У Херцеговини претежно сунчано и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Бањалука, загађење ваздуха

Друштво

Познати бх. метеоролог објавио вијести које ће обрадовати све

Јутарња температура ваздуха од минус три до четири, на југу до шест, а дневна од шест до 11, на југу до 15 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб, промјенљив или источних смјерова.

