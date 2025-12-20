Logo
Данас комеморација војводи Славку Алексићу

20.12.2025

11:08

Коментари:

0
Данас комеморација војводи Славку Алексићу
Фото: Printscreen/Youtube

Комеморативна сједница поводом смрти војводе Славка Алексића биће одржана данас у Дому културе "Јевто Дедијер" у Билећи, са почетком у 16 часова.

Комеморацију организује Општина Билећа.

Подсјећамо, након дуге и тешке болести у Болници у Требињу преминуо је војвода Славко Алексић из Билеће.

Алексић је остао је упамћен као храбар и частан борац на сарајевско-романијском ратишту.

Рођен је 1956. године у Богдашићима. У Сарајеву је провео већи дио живота, гдје је радио и студирао право.

Био је један од обновитеља четничког покрета у Сарајеву 1990. године. Члан је Српске радикалне странке од 1990. године.

petarda

Регион

Дјечак остао без два прста, експлодирала му петарда у руци

Након убиства старог свата испред Старе цркве на Башчаршији 1. марта 1992. године, постаје командант Новосарајевског четничког одреда са сједиштем на Грбавици.

Истакао се у борбама за одбрану Грбавице, и три пута је рањаван. Између осталог, са Новосарајевским четничким одредом је држао српске положаје на Јеврејском гробљу, гдје су се водиле најжешће борбе на линији разграничења Српско Сарајево - Сарајево, између Војске Републике Српске и тзв. АРБиХ.

Командовао је одредом руских добровољаца у Српском Сарајеву. Након НАТО бомбардовања Републике Српске 1995. и након потписивања Дејтонског споразума, у марту 1996. је предводио излазак српске војске и становништва из Грбавице и изношење крста на Враца, и Миљевиће.

Тагови:

Славко Алексић

Билећа

komemoracija

