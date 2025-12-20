Logo
Српска богатија за 15 беба

20.12.2025

08:25

Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам д‌јевојчица и седам д‌јечака.

Пет беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, по двије у Приједору и Требињу, а по једна у Градишци и Источном Сарајеву.

У Бањалуци су рођене три д‌јевојчице и два д‌јечака, у Бијељини два д‌јечака и двије д‌јевојчице, у Приједору и Требињу по д‌јечак и по д‌јевојчица, у Градишци једна д‌јевојчица, а у Источном Сарајеву д‌јечак.

Порода није било у Зворнику, Фочи и Невесињу, док подаци за породилиште у Добоју нису били доступни.

