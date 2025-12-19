Бруцелоза коси стада, куга на прагу

Извор:
Еутаназија стада оваца у Источној Илиџи због појаве бруцелозе узнемирила је сточаре у Републици Српској, а додатни страх изазива појава куге малих преживара у региону, прије свега у Хрватској и Србији, због чега узгајивачи упозоравају на потребу пооштравања контрола и заштите домаће производње.
Директор "Зоо-вета" у Палама Бранислав Галић појаснио је да је обављена еутаназија једног стада које је подијељено у већи и мањи дио.
"У том стаду је утврђено више од 60 одсто заражених животиња, због чега је у складу са прописима извршена еутаназија цијелог стада"м изјавио је Галић додавши да су заражене овце боравиле на подручју Бјелашнице, у граничној зони са ФБиХ.
Он додаје да се у међувремену појавило и друго жариште, овога пута код стада коза, тако да чекају званичне податке ветеринарске инспекције, али да постоје индиције да има животиња позитивних на бруцелозу.
Галић објашњава да је након еутаназије животиња објекат испражњен, ђубриво уклоњено и да то подручје неће моћи бити насељено новим животињама дужи период да би било спријечено даље ширење болести.
Предсједник Удружења узгајивача оваца и коза РС Милан Ћирић је истакао за "Глас" да овај случај није изолован и да годинама упозоравају на проблеме, који, како каже, пријете да уруше домаћу производњу.
"Бруцелоза и болест плавог језика су више од 20 година присутне на овим просторима, али оно што нас сада највише плаши јесте неконтролисан увоз. Надлежни у Српској имају вољу да помогну, али су им руке везане, јер одлуке не пролазе на нивоу БиХ", рекао је Ћирић.
Он наглашава да узгајивачи траже само привремено затезање мјера и пооштравање контрола.
"Не може бити донесена одлука да се макар мјесец дана ништа не увози и да се на границама вади крв животињама. Стока се довози са свих страна, често без адекватне контроле, док 80 одсто наших стада остаје непродато. Кад фармери остају без стада, то изгледа никога превише не интересује", поручио је Ћирић.
Додатни разлог за забринутост, према његовим ријечима, јесте појава куге малих преживара у региону.
"Бруцелоза и плави језик нису ништа у односу на кугу малих преживара. Код нас још није потврђена, али питање је дана када ћемо чути да је неко има на фарми", упозорио је Ћирић.
Директор Ветеринарског института "Др Васо Бутозан" Бањалука Драган Кнежевић каже да је бруцелоза болест која је на овим просторима присутна деценијама и да су прописане мјере јасне, али да оне морају бити досљедно примјењиване.
"Када су у питању говеда, дијагностичка испитивања спроводима најмање једном годишње у складу са програмом здравствене заштите. Код оваца и коза постоји програм вакцинације који се примјењује већ дуги низ година", рекао је Кнежевић.
Он истиче да се проблеми најчешће јављају када се у стада уводе животиње непознатог поријекла или када се не поштују прописане мјере.
"Свака животиња чије здравствено стање није познато представља потенцијално висок ризик. Бруцелоза је зооноза и преноси се и на људе, а у случају потврде једина мјера спречавања ширења је еутаназија", нагласио је Кнежевић, додајући да право на накнаду штете имају само они власници који су поштовали све законске обавезе.
Говорећи о куги малих преживара Кнежевић је навео да та болест још није забиљежена у Српској.
"Вршимо мониторинг и надзор над животињама већ неколико година на цијелој територији Српске и за сада немамо потврду о присуству те болести", рекао је Кнежевић.
Уочи надолазећих празника, када је клање животиња учесталије, Бранислав Галић је упутио апел власницима да буду извршена серолошка испитивања животиња путем крви.
Као најважнију мјеру превенције Галић је истакао обавезну вакцинацију малих преживара, коју финансира Канцеларија за ветеринарство БиХ, али је упозорио на то да и вакцинисане животиње у случају појаве заразе морају бити додатно испитане, пише Глас.
