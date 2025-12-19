Logo
Откривен је први случај трихинелозе

Извор:

Информер

19.12.2025

17:43

Свиња
Фото: Pixabay

У селу у околини Шапца од почетка свињокоља откривен је први случај трихинелозе код домаћих свиња.

У узорку који је домаћин донио на преглед откривена је велика инвазија ларви откривен је први случај трихинела спиралис и тако на вријеме спријечена зараза.

"Трихинелоза је још увек присутна код домаћих свиња, али ријеђе него раније. Томе су у највећој мјери допринеле мјере дератизације пошто су најчешћи преносиоци заразе пацови. Осим тога, свиње се углавном чувају у заштићеним оборима, а све мање у такозваној испусту гдје могу да се заразе преко глодара, паса и мачака који који су у нашим крајевима најчешћи домаћини ове опасне ларве", кажу ветеринари.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп укинуо санкције Сирији

Подсјећају да је трихиноскопски преглед кључна превенција ове паразитске болести која се са животиња преноси на људе конзумирањем недовољно термички обрађеног меса. Послије клања на анлизу у ветеринарску станицу се доноси узорак са коријена дијафрагме, а преглед који поуздано може да утврди присуство ларви кошта свега 400 динара.

"Преглед је јефтинији од килограма меса. Цијена је симболична наспрам опасности по здравље, па обавезно кад правим свињокољ однесем месо на преглед. И за Божић носим узорак од печенице иако се пече у фуруни на високој температури", рекао је пољопривредник Станко Лукић.

Преглед меса на трихинелозу је обавезан по закону, а ветеринари наводе да су људи више него раније свјесни опасности која вреба конзумирањем зараженог меса. Од посљедњег случаја прије 15 година када се у једном поцерском селу сушеним кобасицама заразило више од 30 људи у овом крају нису регистроване епидемије трихинелозе, пише Информер.

Таг:

Trihinela

Коментари (0)
