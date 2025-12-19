Logo
Детаљи судара у Приједору: Тешко повријеђени возач и малољетник

Извор:

СРНА

19.12.2025

17:29

Коментари:

Фото: АТВ

Возач и малољетно лице тешко су повријеђени у саобраћајној незгоди у мјесту Орловци на магистралном путу Приједор-Бањалука у којој су учествовала два возила, речено је у Полицијској управи Приједор.

Портпарол Полицијске управе Приједор Звездана Алендаревић рекла је да је возач превезен на Универзитетски клинички центар Републике Српске.

Несрећа у Приједору

Хроника

Саобраћајка у Приједору, на терену полиција и ватрогасци

Саобраћајна незгода догодила се око 16.00 часова.

У току је увиђај.

