Крио дрогу у точку: Бањалучанин ухапшен у Мркоњић Граду

Извор:

АТВ

19.12.2025

15:58

Коментари:

0
Крио дрогу у точку: Бањалучанин ухапшен у Мркоњић Граду
Фото: ПУ Мркоњић Град

Д.В. из Бањалуке ухапшен је данас у Мркоњић Граду због сумње да је починило кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Хапшење су извршили полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, у сарадњи са припадницима Полицијске управе Бањалука, на основу претходно прикупљених оперативних сазнања, а како се види на фотографијама, дрогу је крио у точку аутомобила.

Дрога сакривена у точку
Дрога сакривена у точку

Предузимајући планске мјере и радње, у мјесту Сурјан, општина Мркоњић Град, полиција је зауставила и извршила контролу путничког аутомобила 'фијат' којим је управљало лице Д.В. из Бањалуке.

"Извршен је претрес возила које је користило осумњичено лице и том приликом пронађено је и одузето око 560 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану", стоји у саопштењу полиције.

Након комплетирања и документована предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука биће достављен извјештај о почињеном кривичном д‌јелу против наведеног лица.

