Крио дрогу у точку: Бањалучанин ухапшен у Мркоњић Граду

Извор:
АТВ
19.12.2025
15:58
Д.В. из Бањалуке ухапшен је данас у Мркоњић Граду због сумње да је починило кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.
Хапшење су извршили полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, у сарадњи са припадницима Полицијске управе Бањалука, на основу претходно прикупљених оперативних сазнања, а како се види на фотографијама, дрогу је крио у точку аутомобила.
Предузимајући планске мјере и радње, у мјесту Сурјан, општина Мркоњић Град, полиција је зауставила и извршила контролу путничког аутомобила 'фијат' којим је управљало лице Д.В. из Бањалуке.
"Извршен је претрес возила које је користило осумњичено лице и том приликом пронађено је и одузето око 560 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану", стоји у саопштењу полиције.
Након комплетирања и документована предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу против наведеног лица.
