Удес код Добоја, повријеђене три особе

19.12.2025

12:32

Фото: Patrole radari

У мјесту Ритешић код Добоја данас, 19. новембра, се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала четири возила.

Како јављају читаоци, на аутомобилима је причињена материјална штета, а на тој дионици пута саобраћај је отежан.

Из Полицијске управе Добој за "Независне новине" наводе да је полицији око 11,15 пријављено да је на магистралном путу М1-105 у мјесту Ритешић дошло до саобраћајне незгоде.

"У њој су учествовала четири путничка возила, а три лица су задобила тјелесне повреде. Увиђај врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој", кажу из ПУ Добој.

Добој

Ritešić

Саобраћајна незгода

