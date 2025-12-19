Удес код Добоја, повријеђене три особе

19.12.2025
12:32
Коментари:0
У мјесту Ритешић код Добоја данас, 19. новембра, се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала четири возила.
Како јављају читаоци, на аутомобилима је причињена материјална штета, а на тој дионици пута саобраћај је отежан.
Из Полицијске управе Добој за "Независне новине" наводе да је полицији око 11,15 пријављено да је на магистралном путу М1-105 у мјесту Ритешић дошло до саобраћајне незгоде.
"У њој су учествовала четири путничка возила, а три лица су задобила тјелесне повреде. Увиђај врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој", кажу из ПУ Добој.
