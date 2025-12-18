Logo
Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

АТВ

18.12.2025

20:05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

У Сарајеву је вечерас дошло до пожара у стану који се налази на 9. спрату зграде на Грбавици.

Из Професионалне ватрогасне јединице Кантона Сарајево потврђено је да је до пожара дошло вечерас и да су три ватрогасне екипе на терену.

До пожара је дошло на једном од највиших спратова зграде, која се налази у улици Топал Осман-паше на броју 12.

За сада нема информација о узроку пожара, као ни да ли има повријеђених. Међутим, ватрогасци су врло брзо реаговали и пожар је већ локализован, преноси "Кликс".

