Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

Извор:
АТВ
18.12.2025
20:05
Коментари:0
У Сарајеву је вечерас дошло до пожара у стану који се налази на 9. спрату зграде на Грбавици.
Из Професионалне ватрогасне јединице Кантона Сарајево потврђено је да је до пожара дошло вечерас и да су три ватрогасне екипе на терену.
Бања Лука
Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење
До пожара је дошло на једном од највиших спратова зграде, која се налази у улици Топал Осман-паше на броју 12.
За сада нема информација о узроку пожара, као ни да ли има повријеђених. Међутим, ватрогасци су врло брзо реаговали и пожар је већ локализован, преноси "Кликс".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму