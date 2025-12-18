Дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификоване као тероризам

Извор:
Агенције
18.12.2025
16:04
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске саопштило је да да је Републичко јавно тужилаштво данашње дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификовало као кривично дјело тероризам.
"Противдиверзиони прегледи урађен је у 334 објекта основних школа (главне и подручне) и 4 објекта средњих школа", навели су из МУП-а Српске.
Додају да је остало да се прегледају још 33 локације и то у Бањалуци 31 и у Теслићу двије.
Свијет
Изречена пресуда: Ево колико дуго Брајан Волш иде на робију
Подсјећамо, данас, 18. децембра, школе широм Републике Српске су добиле мејлове о постављеним експлозивним направама.
Полиција је поступила по наведеним пријавама и урадила противдиверзионе прегледе у образовним установама.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму