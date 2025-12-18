Изречена пресуда: Ево колико дуго Брајан Волш иде на робију

Извор:
Телеграф
18.12.2025
15:58
Коментари:0
Виши суд у Норфолку у Масачусетсу изрекао је пресуду Брајану Волшу, који је раније проглашен кривим за убиство своје супруге Ане Волш поријеклом из Србије!
Суд је Брајана Волша по првој тачки оптужнице убиство првог степена осудио на доживотну казну робије без права на помиловање.
Свијет
Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала
Потом је услиједило изрицање пресуде по још двије оптужнице.
Изрицање пресуде првобитно је било заказано за сриједу, али је накнадно изрицање пресуде помјерено за данас.
Подсјећамо, у понедељак је порота округа Норфок осудила Брајана Волша за убиство првог степена због смрти 39-годишње супруге, одбацујући теорију одбране да је Ана Волш изненада преминула, а Брајан у паници одбацио њене посмртне остатке, преноси "Телеграф".
Свијет
Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''
Порота је већала више од пет сати током два дана прије него што је донијела једногласну одлуку и прогласила га кривим.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму