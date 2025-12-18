Logo
Large banner

Изречена пресуда: Ево колико дуго Брајан Волш иде на робију

Извор:

Телеграф

18.12.2025

15:58

Коментари:

0
Брајан Волш на суђењу
Фото: Tanjug/AP/Greg Derr

Виши суд у Норфолку у Масачусетсу изрекао је пресуду Брајану Волшу, који је раније проглашен кривим за убиство своје супруге Ане Волш поријеклом из Србије!

Суд је Брајана Волша по првој тачки оптужнице убиство првог степена осудио на доживотну казну робије без права на помиловање.

Ана Волш

Свијет

Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

Потом је услиједило изрицање пресуде по још двије оптужнице.

Изрицање пресуде првобитно је било заказано за сриједу, али је накнадно изрицање пресуде помјерено за данас.

Подсјећамо, у понедељак је порота округа Норфок осудила Брајана Волша за убиство првог степена због смрти 39-годишње супруге, одбацујући теорију одбране да је Ана Волш изненада преминула, а Брајан у паници одбацио њене посмртне остатке, преноси "Телеграф".

Ана Волш

Свијет

Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''

Порота је већала више од пет сати током два дана прије него што је донијела једногласну одлуку и прогласила га кривим.

Подијели:

Тагови:

Брајан Волш

Ana Volš

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чека нас мрак вијека - научници објавили датум

Наука и технологија

Чека нас мрак вијека - научници објавили датум

1 ч

0
Нестала Мишел

Свијет

Отету кћерку пронашао након 43 године

1 ч

0
Јавор преусмјерио новац од новогодишњег пријема на пронаталитетну политику

Градови и општине

Јавор преусмјерио новац од новогодишњег пријема на пронаталитетну политику

1 ч

0
Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Свијет

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

1 ч

0

Више из рубрике

Нестала Мишел

Свијет

Отету кћерку пронашао након 43 године

1 ч

0
Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Свијет

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

1 ч

0
Потпуни хаос у Бриселу: Пољопривредници бацали димне бомбе на полицију, блокирали улице због спорног споразума

Свијет

Потпуни хаос у Бриселу: Пољопривредници бацали димне бомбе на полицију, блокирали улице због спорног споразума

3 ч

0
Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

Свијет

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

17

13

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

17

07

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

16

55

Народ прича: Милићи

16

55

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner