Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

СРНА

18.12.2025

13:53

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Изјаве америчког предсједника Доналда Трампа о потреби одржавања избора у Украјини покрећу питање како ће их Запад "оркестрирати" ако се одрже, рекао је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Недавно је амерички предсједник Доналд Трамп, коментаришући украјинску ситуацију, савјетовао украјинском предсједнику Владимиру Зеленском да `не гази` демократију и да ипак одржи изборе", рекао је Лавров на састанку странке Јединствена Русија.

Он је додао да је сасвим друга ствар како ће Запад то организовати и "оркестрирати".

"Запад се активно мијеша у изборе у другим земљама", рекао је и Лавров, додајући да "изборни неоколонијализам Запада представља пријетњу већини земаља на свијету".

