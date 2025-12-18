Logo
Large banner

Дмитријев: Брисел жели да настави финансирање сукоба у Украјини

Извор:

СРНА

18.12.2025

13:22

Коментари:

0
Дмитријев: Брисел жели да настави финансирање сукоба у Украјини
Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Европска унија жели да настави финансирање сукоба у Украјини и одлаже мировне напоре, рекао је изасланик предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

"САД су предложиле финансирање мира, обнове и раста", написао је Дмитријев на Иксу.

Дмитријев, директор Руског фонда за директне инвестиције /РДИФ/, упитао је да ли ће "прасићи" ЕУ покушати да "нелегално украду руске резерве", чиме ће поткопати повјерење у тржишта ЕУ и белгијски депозитар хартија од вриједности "Јуроклир", или ће "европски гласови разума" превладати.

илу-палента-доручак-оброк-јело-02102025

Савјети

Додајте само један састојак у паленту, сви ће вас молити за рецепт

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен рекла је јуче да ЕУ мора да до краја године одлучи да ли ће финансирати Кијев кроз заједнички зајам или коришћењем руске имовине.

Руски предсједник Владимир Путин рекао је јуче да ће Русија силом заузети више територије у Украјини ако се Кијев и европски политичари, које је назвао "прасићима", не ангажују око америчких приједлога за мировно рјешење. /крај/дд

Подијели:

Тагови:

Kiril Dmitrijev

Украјина

EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

Свијет

Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

54 мин

0
Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју

Свијет

Напад у Сиднеју повећао забринутост: Ови градови су терористима главна мета током празника

58 мин

0
Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

Фудбал

Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

1 ч

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 13.008 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 13.008 пута

1 ч

0

Више из рубрике

Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

Свијет

Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

54 мин

0
Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју

Свијет

Напад у Сиднеју повећао забринутост: Ови градови су терористима главна мета током празника

58 мин

0
Кина повећава порез на кондоме и контрацепцијске пилуле како би повећала наталитет

Свијет

Кина повећава порез на кондоме и контрацепцијске пилуле како би повећала наталитет

1 ч

0
"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

Свијет

"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

53

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner