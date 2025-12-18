Извор:
СРНА
18.12.2025
13:22
Европска унија жели да настави финансирање сукоба у Украјини и одлаже мировне напоре, рекао је изасланик предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
"САД су предложиле финансирање мира, обнове и раста", написао је Дмитријев на Иксу.
Дмитријев, директор Руског фонда за директне инвестиције /РДИФ/, упитао је да ли ће "прасићи" ЕУ покушати да "нелегално украду руске резерве", чиме ће поткопати повјерење у тржишта ЕУ и белгијски депозитар хартија од вриједности "Јуроклир", или ће "европски гласови разума" превладати.
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен рекла је јуче да ЕУ мора да до краја године одлучи да ли ће финансирати Кијев кроз заједнички зајам или коришћењем руске имовине.
Руски предсједник Владимир Путин рекао је јуче да ће Русија силом заузети више територије у Украјини ако се Кијев и европски политичари, које је назвао "прасићима", не ангажују око америчких приједлога за мировно рјешење. /крај/дд
