Logo
Large banner

Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

Извор:

Курир

18.12.2025

12:55

Коментари:

0
Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

Према сазнањима Курира, Дејан Станковић од јануара ће преузети Црвену звезду и вратиће се на Маракану.

Станковић је без клуба од када је добио отказ у московском Спартаку, а већ неко вријеме налази се у Београду гдје је обавио и преговоре са Звездом.

Сада је јасно да ће управо Станковић, који је сједио на клупи Звезде од 2019. до 2022. године и освојио је три титуле и два Купа Србије, преузети тренерско мјесто и диригентску палицу од Владана Милојевића ком ће меч против лучанске Младости (субота, 15.30, Маракана) бити посљедњи у овом мандату.

Дејан Станковић у клуб ће стићи на почетку 2026. године, а требало би да се појави на прозивци играча која је заказана за 3. јануар. Пред собом ће имати јасне циљеве - дуплу круну у Србији, као и успех у Лиги Европе где је Звезда на корак од пласмана у наредну рунду и 22. и 29. јануара очекују је утакмице са Малмеом и Селтом.

Станковић је до сада Звезду водио на укупно 130 утакмица.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Dejan Stanković

ФК Црвена звезда

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

Сцена

Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

1 д

0
Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?

Фудбал

Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?

6 д

0
Станковић: Закон о геопросторним подацима до краја године

Друштво

Станковић: Закон о геопросторним подацима до краја године

2 седм

0
Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

Република Српска

Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

2 седм

0

Више из рубрике

Загреб добија нови стадион, руши се Максимир

Фудбал

Загреб добија нови стадион, руши се Максимир

1 ч

0
Жељезничар - Слога

Фудбал

Навијачи натјерали играче Жељезничара да се скину

18 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Погинуо фудбалер у стравичној несрећи

20 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Фудбалер (21) погинуо у саобраћајној несрећи

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner