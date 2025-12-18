Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

Извор:
Курир
18.12.2025
12:55
Коментари:0
Према сазнањима Курира, Дејан Станковић од јануара ће преузети Црвену звезду и вратиће се на Маракану.
Станковић је без клуба од када је добио отказ у московском Спартаку, а већ неко вријеме налази се у Београду гдје је обавио и преговоре са Звездом.
Сада је јасно да ће управо Станковић, који је сједио на клупи Звезде од 2019. до 2022. године и освојио је три титуле и два Купа Србије, преузети тренерско мјесто и диригентску палицу од Владана Милојевића ком ће меч против лучанске Младости (субота, 15.30, Маракана) бити посљедњи у овом мандату.
Дејан Станковић у клуб ће стићи на почетку 2026. године, а требало би да се појави на прозивци играча која је заказана за 3. јануар. Пред собом ће имати јасне циљеве - дуплу круну у Србији, као и успех у Лиги Европе где је Звезда на корак од пласмана у наредну рунду и 22. и 29. јануара очекују је утакмице са Малмеом и Селтом.
Станковић је до сада Звезду водио на укупно 130 утакмица.
(Курир)
