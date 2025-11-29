Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

Извор:
СРНА
29.11.2025
14:31
Коментари:0
Непокретна имовина припада Републици Српској за шта су доказ устави Српске и БиХ, као и материјални законски прописи донесени од Народне скупштине, којима се уређује област непокретности на територији Републике Српске, изјавио је директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Драган Станковић.
- Уставом БиХ, Анекс четири Дејтонског мировног споразума, чланом три прописано је да све владине функције и овлаштења која нису овим Уставом изричито дата институцијама БиХ припадају ентитетима - истакао је Станковић за Срну.
Он је додао и да непокретна имовина која се налази на територији Федерације БиХ у складу са уставима БиХ и ФБиХ припада Федерацији.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на сједници одржаној у четвртак, 27. новембра, није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.
Ти предлагачи су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.
Република Српска
15 ч1
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч2
Република Српска
18 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму