Logo
Large banner

Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

Извор:

СРНА

29.11.2025

14:31

Коментари:

0
Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

Непокретна имовина припада Републици Српској за шта су доказ устави Српске и БиХ, као и материјални законски прописи донесени од Народне скупштине, којима се уређује област непокретности на територији Републике Српске, изјавио је директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Драган Станковић.

- Уставом БиХ, Анекс четири Дејтонског мировног споразума, чланом три прописано је да све владине функције и овлаштења која нису овим Уставом изричито дата институцијама БиХ припадају ентитетима - истакао је Станковић за Срну.

Он је додао и да непокретна имовина која се налази на територији Федерације БиХ у складу са уставима БиХ и ФБиХ припада Федерацији.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на сједници одржаној у четвртак, 27. новембра, није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.

Ти предлагачи су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.

Подијели:

Тагови:

Dragan Stanković

Imovina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Минић: Туризам - велика развојна шанса Српске

15 ч

1
Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

Република Српска

Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

17 ч

0
Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде

Република Српска

Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде

17 ч

2
Чабрић: Циљ је смањење злоупотребе права подршке незапосленом родитељу четворо и више дјеце

Република Српска

Чабрић: Циљ је смањење злоупотребе права подршке незапосленом родитељу четворо и више дјеце

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner