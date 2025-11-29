Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде

Извор:
СРНА
29.11.2025
11:17
Република Српска упливала је у мирније воде након што је на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској, иако није био кандидат, побиједио Милорад Додик јер је народ тако хтио, оцијенио је професор емеритус Ненад Кецмановић.
Кецмановић је у ауторском тексту за Политику истакао је Синиша Каран побиједио за предсједника Српске, а комшије добиле "два Додика", који ће наредне године засукати рукаве да на изборима 2026. године разлика буде бар дупло већа.
- Ако неко мисли да је с малом разликом нека прати реаговања у блискоисточном Сарајеву па ће видјети да је разлика огромна - истакао је Кецмановић.
Он је навео да се све до прошле недјеље сумњало да је Додик насјео када је прихватио да се повуче са предсједничке функције, али се показало да је, реално гледајући, задржао полуге моћи.
Према његовим ријечима, Додик је показао мудрост и вјештину маневарске игре и није чудно да је амерички предсједник Доналд Трамп изабрао баш Републику Српску да на њој пере образ Америке од демократске администрације оличену у троуглу брачни Клинтон-Обама-Бајден са свеприсутном Мадлен Олбрајт.
Подсјетио је и на бошњачке политичаре који на посљедњу Додикову иницијативу да се БиХ врати на изворни Дејтон, постигне нови договор или разлаз, нису одговорили, те да се на основу свега може закључити да са њима ништа не може да се договори јер неће разговоре.
Кецмановић вјерује да ће Трамп натјерати бошњачке представнике у БиХ, који су до сада одбијали све Додикове позиве на дијаог и договор, као и Украјинце, да сједну за сто са Додиком и лидером ХДЗ Драганом Човићем и започну дијалог.
Оцијенио је и да Кристијан Шмит, кога су отписале све три супер силе и све три стране у БиХ, изгледа да нема намјеру да оде из зграде ОХР у Сарајеву све док га војници Еуфора не избаце.
Кецмановић је навео да су Сарајлије за све Шмитове неупоредиве будалаштине које је чинио и довео БиХ на ивицу другог полувремена грађанског рата увеле глагол "шмитовање", што у преводу значи "систематско прављење опасних глупости".
