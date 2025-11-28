Потписан уговор са представницима локалних заједница о суфинансирању

Извор:
АТВ
28.11.2025
19:33
Коментари:0
Уговори о суфинансирању потписани су са осам локалних заједница које су сврстане у неразвијене и изразито неразвијене, Нови Град, Патрово, Берковићи, Језеро, Рудо и Петровац-Дринић. Ова средства треба да омогуће бржи развој и реализацију пројеката које саме општине не би могле финансијски поднијети. Општина Вукосавље добила је 28.100 КМ.
"Свака општина а посебно ове категорије имају проблема да из својих буџета обезбиједе та средства тако да ова мјера министарства управе локалне самоуправе даје могућност да те општине могу те проблеме да ријеше", рекао је Зекеријах Бакић, начелник општине Вукосавље.
Општина Костајница добила је 30.000 КМ које ће искористити као учешће у пројекту санације улица. Поручују да су буџети малих локалних заједница ограничени, те да без подршке министарства не би могли да приступе оваквим пројектима.
"Разумијевање министарства локалне управе и самоуправе и ово учешће нама омогућава и аплицирање и завршавање тих пројеката који ми сами буквално кроз тај буџет 30 000 марака не би могли наћи а самим тим не би могли ни учествовати у једном оваквом пројекту", рекао је Никола Јањетовић, начелник општине Костајница.
Свака локална заједница има своје потребе, а улога Владе Српске и Министарства јесте да их у томе подрже, поручила је министар Сенка Јујић.
"Управо суфинансирање неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе је прилика да их подржимо и да потврдимо оно што стално говоримо да је Влада Републике Српске опредјељена ка континуираном развоју свих јединица локалне самоураве у Републике Српске", каже Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе Републике Српске
За суфинансирање пројеката у локалним заједницама предвиђено је 300.000 КМ. У министарство је пристигло већ 6 нових захтјева из локалних заједница које су са донаторима обезбиједиле те пројекте а сада траже подршку за своје учешће.
Република Српска
17 ч1
Република Српска
17 ч0
Република Српска
19 ч2
Република Српска
20 ч6
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму