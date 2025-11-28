Хоће ли бити проблема са горивом у Републици Српској?

Извор:
РТРС
28.11.2025
18:30
У Српској неће доћи до поремећаја у снабдијевању нафтним дериватима у случају да Рафинерија нафте у Панчеву наредне седмице заустави производњу, истакао је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, након састанка са представницима дистрибутера нафте и нафтних деривата у Српској.
- Они су и раније имали више праваца снадбијевања тако да нису били ослоњени само на нафту из Србије него су снабдијевање обезбјеђивали и из других нафтних компанија. То је за нас врло значајна информција и зато желим рећи грађанима да не треба да буду забринути - поручио је Ђокић.
Ђокић је истакао да се, можда, могу појавити одређени проблеми у транспорту у смислу повећања трошкова јер су могуће дестинације снадбијевања које су удаљеније од Србије.
- Данашњи састанак био је продуктиван, јер је разговарано и о заједничком развоју и одржавању ове дјелатности успјешном и профитабилном - додао је Ђокић.
Директор предузећа "Крајинапетрол" Милован Бајић потврдио је да не очекује знатнији поремећај у снабдијевању.
- Ми јесмо добрим дијелом ослоњени на Србију, а с обзиром на то да у БиХ нема рафинерија, у цијелости смо ослоњени на увоз. Што се тиче превоза, могу се појавити одређени проблеми, можда ћемо морати мало више да га плаћамо - истакао је Бајић.
Говорећи о цијени горива, он је навео да ова ситуација може да утиче на њено повећање, али да формирање цијена зависи од више фактора, понајвише од глобалних токова.
Састанку су присуствовали и предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Ђорђе Савић, савјетник директора "Суперпетрола" Саша Ћејић и руководилац у "Оптима групи" Драган Тришић.
