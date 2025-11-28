Logo
Large banner

Хоће ли бити проблема са горивом у Републици Српској?

Извор:

РТРС

28.11.2025

18:30

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

У Српској неће доћи до поремећаја у снабдијевању нафтним дериватима у случају да Рафинерија нафте у Панчеву наредне седмице заустави производњу, истакао је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, након састанка са представницима дистрибутера нафте и нафтних деривата у Српској.

- Они су и раније имали више праваца снадбијевања тако да нису били ослоњени само на нафту из Србије него су снабдијевање обезбјеђивали и из других нафтних компанија. То је за нас врло значајна информција и зато желим рећи грађанима да не треба да буду забринути - поручио је Ђокић.

Ђокић је истакао да се, можда, могу појавити одређени проблеми у транспорту у смислу повећања трошкова јер су могуће дестинације снадбијевања које су удаљеније од Србије.

Мерсија Брадарић

Друштво

За само неколико сати прикупљен новац за лијечење младе мајке из Маглаја, анонимни донатор уплатио 23.000 КМ

- Данашњи састанак био је продуктиван, јер је разговарано и о заједничком развоју и одржавању ове дјелатности успјешном и профитабилном - додао је Ђокић.

Директор предузећа "Крајинапетрол" Милован Бајић потврдио је да не очекује знатнији поремећај у снабдијевању.

- Ми јесмо добрим дијелом ослоњени на Србију, а с обзиром на то да у БиХ нема рафинерија, у цијелости смо ослоњени на увоз. Што се тиче превоза, могу се појавити одређени проблеми, можда ћемо морати мало више да га плаћамо - истакао је Бајић.

policija hrvatska (1)

Регион

Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Говорећи о цијени горива, он је навео да ова ситуација може да утиче на њено повећање, али да формирање цијена зависи од више фактора, понајвише од глобалних токова.

Састанку су присуствовали и предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Ђорђе Савић, савјетник директора "Суперпетрола" Саша Ћејић и руководилац у "Оптима групи" Драган Тришић.

Подијели:

Тагови:

Петар Ђокић

Нафта

gorivo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Млади десничар пријети да постане лидер Француске

Свијет

Млади десничар пријети да постане лидер Француске

17 ч

0
Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

Сцена

Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

18 ч

0
За само неколико сати прикупљен новац за лијечење младе мајке из Маглаја, анонимни донатор уплатио 23.000 КМ

Друштво

За само неколико сати прикупљен новац за лијечење младе мајке из Маглаја, анонимни донатор уплатио 23.000 КМ

18 ч

1

Више из рубрике

Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

Република Српска

Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

19 ч

2
Синиша Каран на гласању

Република Српска

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

20 ч

6
Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Република Српска

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

20 ч

2
Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

Република Српска

Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner