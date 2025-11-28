Logo
Large banner

Млади десничар пријети да постане лидер Француске

Извор:

Б92

28.11.2025

18:26

Коментари:

0
Млади десничар пријети да постане лидер Француске
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Жордан Бардела (30), лидер француског Националног окупљања, постао је централна фигура политичких анализа у Француској, с обзиром на то да најновије анкете показују да би на председничким изборима 2027. године могао да победи у сваком могућем сценарију.

Према истраживању института Одокса, Бардела тренутно има предност над свим потенцијалним противкандидатима.

Осим политичког раста, Бардела биљежи и огромну популарност на друштвеним мрежама. Како преноси Скај њуз, лидер деснице на Инстаграму има 1,2 милиона пратилаца, док га на ТикТоку прати више од 2,2 милиона корисника - што га сврстава међу најутицајније политичаре у дигиталној сфери. Млади симпатизери које је британски медиј интервјуисао описују га као "некога ко разумије нову генерацију" и политичара који "говори јасно, директно и са дозом хумора".

bardela

Свијет

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

Ипак, Бардела изазива подјељена мишљења. Критичари истичу да му недостаје политичког искуства, будући да се Националном окупљању прикључио са 16 година и да није завршио факултет.

Он, међутим, одбацује ове примједбе, тврдећи да "године нису мјерило способности", подсјећајући да су и други млади лидери у Француској и свету добијали похвале када су долазили на високе функције.

Барделин успон додатно је подстакнут чињеницом да се Марин Ле Пен, која је осуђена за проневјеру средстава Европског парламента, можда неће моћи кандидовати 2027. године, наводе француски медији.

milorad dodik bardel

Свијет

Ко је Жордан Бардела - насљедник Марин ле Пен: Предсједник Додик недавно разговарао са њим

Бардела, међутим, остаје досљедан чврстом ставу о миграцијама, које сматра "пријетњом идентитету и стабилности европских друштава". Критикује и Европску унију, тврдећи да су, како преноси Скај њуз, "пољопривреда, енергетика и миграциона политика претворене у катастрофу када су предате у руке ЕУ".

Иако води странку која традиционално има евроскептичне ставове, Бардела истовремено заступа чврсту подршку Украјини.

Уколико 30-годишњи лидер оствари актуелне предности из анкета и уђе у Јелисејску палату, француска политика и однос према Европској унији могли би доживети дубоке промене, оцјењују међународни аналитичари.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Жордан Бардела

Француска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Колико стварно коштају куће "за евро"?

5 д

0
Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

Свијет

Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

6 д

0
Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Свијет

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

1 седм

0
Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

Свијет

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

1 седм

0

Више из рубрике

Сијарто: Циљ мађарске делегације у Москви је постигнут

Свијет

Сијарто: Циљ мађарске делегације у Москви је постигнут

18 ч

0
Хладан туш из Пољске: “Украјина није спремна за чланство у ЕУ”

Свијет

Хладан туш из Пољске: “Украјина није спремна за чланство у ЕУ”

18 ч

0
Лавров: Русија поштује став Мађарске према Украјини

Свијет

Лавров: Русија поштује став Мађарске према Украјини

18 ч

0
Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано

Свијет

Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

19

Скандал у БиХ: Судија заборавио притвореника, провео 25 дана у затвору

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner