Млади десничар пријети да постане лидер Француске

Жордан Бардела (30), лидер француског Националног окупљања, постао је централна фигура политичких анализа у Француској, с обзиром на то да најновије анкете показују да би на председничким изборима 2027. године могао да победи у сваком могућем сценарију.
Према истраживању института Одокса, Бардела тренутно има предност над свим потенцијалним противкандидатима.
Осим политичког раста, Бардела биљежи и огромну популарност на друштвеним мрежама. Како преноси Скај њуз, лидер деснице на Инстаграму има 1,2 милиона пратилаца, док га на ТикТоку прати више од 2,2 милиона корисника - што га сврстава међу најутицајније политичаре у дигиталној сфери. Млади симпатизери које је британски медиј интервјуисао описују га као "некога ко разумије нову генерацију" и политичара који "говори јасно, директно и са дозом хумора".
Ипак, Бардела изазива подјељена мишљења. Критичари истичу да му недостаје политичког искуства, будући да се Националном окупљању прикључио са 16 година и да није завршио факултет.
Он, међутим, одбацује ове примједбе, тврдећи да "године нису мјерило способности", подсјећајући да су и други млади лидери у Француској и свету добијали похвале када су долазили на високе функције.
Барделин успон додатно је подстакнут чињеницом да се Марин Ле Пен, која је осуђена за проневјеру средстава Европског парламента, можда неће моћи кандидовати 2027. године, наводе француски медији.
Бардела, међутим, остаје досљедан чврстом ставу о миграцијама, које сматра "пријетњом идентитету и стабилности европских друштава". Критикује и Европску унију, тврдећи да су, како преноси Скај њуз, "пољопривреда, енергетика и миграциона политика претворене у катастрофу када су предате у руке ЕУ".
Иако води странку која традиционално има евроскептичне ставове, Бардела истовремено заступа чврсту подршку Украјини.
Уколико 30-годишњи лидер оствари актуелне предности из анкета и уђе у Јелисејску палату, француска политика и однос према Европској унији могли би доживети дубоке промене, оцјењују међународни аналитичари.
