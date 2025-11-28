Хладан туш из Пољске: “Украјина није спремна за чланство у ЕУ”

28.11.2025
Пољска стратегија подршке Украјини остаје непромијењена, али Варшава очекује објашњења у вези са недавним случајевима корупције високог профила у тој земљи, а Украјина се не може придружити Европској унији ако не обезбиједи транспарентност у борби против корупције, изјавио је данас пољски министар одбране Владислав Косиниак Камиш.
Косиниак Камиш је у Свиноујшћу, на сјеверозападу Пољске, изјавио да корупцијски скандал компликује позицију Украјине у текућим мировним преговорима, преноси агенција ПАП.
"То нису добре вијести за Пољску нити Западну Европу, за које линија безбједности сада лежи на руско-украјинском фронту", рекао је пољски министар одбране.
Он је изразио наду да "четворогодишња херојска одбрана Украјине неће бити поткопана стварима које изазивају одређене емоције, а те емоције ће сигурно бити подстакнуте силама непријатељским према Украјини".
"Очекујемо објашњења. Наша стратегија за подршку Украјини остаје непромењена, јер тамо лежи наша безбједносна граница, али се, на примјер, не може придружити Европској унији ако се не обезбиједи транспарентност у политици борбе против корупције", рекао је Косиниак-Камиш.
Украјински медији пренијели су раније данас да су јутрос Национални биро за борбу против корупције (НАБУ) и Специјализовано тужилаштво за борбу против корупције (САПО) спровели претресе у канцеларији Андрија Јермака, шефа кабинета предсједника Украјине Володимира Зеленског.
Јермак, који је био укључен у разговоре са Вашингтоном о америчком мировном плану за Украјину, казао је да ће сарађивати у истрази, а предсједник Украјине Володимир Зеленски саопштио је данас да је Јермак поднио оставку на мјесто шефа његовог кабинета.
НАБУ је 10. новембра претресла кућу и Тимура Миндича, који је био пословни партнер Володимира Зеленског прије него што је он постао предсједник Украјине.
