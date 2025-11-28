Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира

28.11.2025
17:03
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Мађарска жели мир у Украјини и спремна је буде домаћин преговора који ће довести до тога.
"Као сусједи Украјине, свакодневно видимо утицај сукоба на грађане и нашу економију", навео је Орбан на "Иксу".
Према његовим ријечима, Мађарска биљежи значајне губитке због рата у Украјини.
"Када мировни самит буде у Будимпешти, учинићемо све да осигурамо његов успјех", истакао је Орбан који борави у посјети Москви.
Он је напоменуо да ће Мађарска увијек радити у корист мира.
