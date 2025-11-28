Logo
Large banner

Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира

28.11.2025

17:03

Коментари:

0
Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира
Фото: Tanjug/AP

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Мађарска жели мир у Украјини и спремна је буде домаћин преговора који ће довести до тога.

"Као сусједи Украјине, свакодневно видимо утицај сукоба на грађане и нашу економију", навео је Орбан на "Иксу".

Према његовим ријечима, Мађарска биљежи значајне губитке због рата у Украјини.

"Када мировни самит буде у Будимпешти, учинићемо све да осигурамо његов успјех", истакао је Орбан који борави у посјети Москви.

Он је напоменуо да ће Мађарска увијек радити у корист мира.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зеленски: Јермак поднио оставку

Свијет

Зеленски: Јермак поднио оставку

19 ч

0
Завршен састанак Путина и Орбана, разговори трајали четири сата

Свијет

Завршен састанак Путина и Орбана, разговори трајали четири сата

20 ч

0
Ученик изненада преминуо у Основној школи

Свијет

Ученик изненада преминуо у Основној школи

21 ч

0
Путин открио Орбану: Био бих веома срећан...

Свијет

Путин открио Орбану: Био бих веома срећан...

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

19

Скандал у БиХ: Судија заборавио притвореника, провео 25 дана у затвору

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner