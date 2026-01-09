Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Извор:
СРНА
09.01.2026
16:56
Коментари:0
ЕУ ће ове и сљедеће године додијелити Сирији око 620 милиона евра за послијератни опоравак, билатералну подршку и хуманитарну помоћ, изјавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
"Након година разарања под режимом Башара ел Асада, потребе Сирије за опоравком и обновом су огромне и то сам могла да видим својим очима", рекла је Фон дер Лајенова током посјете Дамаску.
Она је додала да ЕУ жели да почне разговоре о оживљавању споразума о сарадњи са Сиријом и да ће покренути ново политичко партнерство са том земљом, укључујући разговоре на високом нивоу у првој половини године.
Нагласила је да је недавна ескалација насиља у граду на сјеверу земље Алепу између владиних снага и курдских бораца забрињавајућа, те да је хитно потребан наставак дијалога између свих страна.
ЕУ је прошле године укинула економске санкције Сирији након што су побуњеници свргнули Асада, послије грађанског рата који је трајао дуже од деценије.
