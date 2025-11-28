Путин открио Орбану: Био бих веома срећан...

Извор:
Агенције
28.11.2025
14:07
Коментари:0
Односи Русије и Мађарске се развијају упркос свим актуелним потешкоћама, изјавио је руски предсједник Владимир Путин приликом сусрета са мађарским премијером Виктором Орбаном у Кремљу.
"Односи између двије земље сада се заснивају на прагматизму и "најбољем од онога што се догодило" у њиховој историји", нагласио је руски лидер.
Руски предсједник је изјавио да он и Орбан могу отворено да разговарају о свим питањима и траже рјешења.
Мађарска и даље опција за самит Русија-САД
Путин није искључио могућност да ће преговори између Русије и Сједињених Држава довести до самита у Будимпешти.
"Ако наши преговори доведу до тога да Будимпешта буде платформа за преговоре, био бих веома срећан због тога и желио бих да вам се захвалим на спремности да помогнете", рекао је Путин.
Свијет
Орбан: Мађарска осјећа пуне посљедице украјинског сукоба
Путин је рекао Орбану да је Трамп предложио да се самит Русија-САД одржи у Будимпешти.
"Био је то Доналдов предлог. Одмах је рекао: "Имамо добре односе са Мађарском. Ви и Виктор имате добре односе, а и ја такође. Предлажем ову опцију", објаснио је руски лидер.
Путин је Орбанов став о украјинском питању назвао уравнотеженим.
Мађарски званичник је потврдио да је његова земља спремна да пружи платформу за преговоре о рјешавању украјинског сукоба.
"Мађарска је заинтересована за мир и искрено се надамо да ће недавно најављене мировне иницијативе на крају довести управо до тог мира", поручио је Орбан.
Енергетска сарадња између Русије и Мађарске је прилично обимна, али захтијева и дискусију на нивоу руководства земаља, примијетио је Путин.
Он је примијетио благи пораст трговинског промета између Русије и Мађарске у 2025. години, који је износио приближно 7 одсто.
Орбан је узвратио ријечима да Будимпешта цијени стабилност снабдијевања енергентима из Русије и заинтересована је за наставак дијалога о овом питању.
"Ово је 14. пут да се састајем са вама. Мислим да смо, с обзиром на садашњи историјски тренутак, заиста много урадили на развоју сарадње између наших народа. И искрено се надам да ћемо учинити много више", констатовао је мађарски премијер.
Будимпешта у пуној мјери осјећа посљедице украјинског сукоба, трпећи значајне економске губитке, каже Орбан.
Мађарска неће подлећи спољним притисцима и наставиће сарадњу са Русијом у многим областима, поручио је мађарски званичник.
Састанку присуствују и министар спољних послова Сергеј Лавров, помоћник председника Јуриј Ушаков и вицепремијер Александар Новак.
Раније данас, портпарол Кремља Дмитриј Песков објавио је да ће састанак почети послије 11 часова по средњоевропском времену у Кремљу и да ће у првом дијелу сусрета отвореном за јавност бити изјава са обе стране, као што је то обично случај.
Истовремено, он је појаснио да лидери не планирају да се обрате новинарима након сусрета.
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму