Мађарска сноси пуне економске посљедице украјинског сукоба, укључујући блокирану сарадњу и значајне губитке, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан на почетку састанка са руским предсједником Владимиром Путином.
"Мађарска осјећа пуне посљедице украјинског сукоба, укључујући значајне економске губитке, јер је економска сарадња блокирана борбама. То важи и за Европу и за нас", рекао је Орбан, преноси РИА новости.
Прије доласка у Москву, Орбан је нагласио да је циљ посјете обезбјеђивање стабилних испорука руске нафте и гаса, наводећи да је Будимпешта током посјете Вашингтону успјела да постигне укидање америчких санкција на енергенте који стижу гасоводом.
Орбан је истакао да су руске залихе нафте и гаса обезбиједиле земљи најниже цијене енергије у Европи.
Он је раније рекао да Русија гарантује безбједност Мађарске тако што јој обезбјеђује енергију.
Према ријечима шефа кабинета премијера, Гергеља Гуљаша, одбијање руског гаса коштало би Мађарску приближно десет милијарди долара и резултирало би губитком већим од четири одсто БДП-а земље.
Орбан је на почетку састанка у Кремљу изразио наду да ће недавно најављене међународне иницијативе о Украјини довести до мировног процеса.
Америчка администрација је раније најавила развој плана за украјинско рјешење, напомињући да за сада неће разматрати његове детаље, јер је рад још увијек у току.
Кремљ поручио да је Русија отворена за преговоре, уз напомену да о америчком предлогу суштинских консултација још нема.
Путин је раније рекао да би амерички план могао да послужи као основа рјешења, али је указао да Вашингтон, како тврди, не може да обезбиједи сагласност Кијева, који "још сања о стратешком поразу Русије".
Путин је поручио да ће, ако Кијев одбије америчке приједлоге, и Украјина и европски "ратни хушкачи" морају да схвате да ће се догађаји који су се одиграли у Купјанску "неизбјежно поновити и на другим кључним дијеловима фронта".
Портпарол Дмитриј Песков поновио је да Украјина мора да донесе политичку одлуку о отпочињању разговора и да се, како је рекао, простор за самостално одлучивање Кијева смањује усљед руских офанзивних дејстава.
