Медвјед напао човјека у јавном тоалету

Извор:

Телеграф

28.11.2025

12:57

Фото: Unsplash

Јапан се ове године суочава са незабиљеженом серијом напада медвједа, која се проширила и на најнеобичнија мјеста.

Посљедњи у низу инцидената се догодио у петак, рано ујутру, у префектури Гунма, гдје је мушкарац нападнут у јавном тоалету - само неколико метара од жељезничке станице.

школа-учионица

Хроника

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Задобио лакше повреде

Према наводима локалних медија, 69-годишњи радник обезбјеђења се спремао да изађе из тоалета када је примјетио дивљу звијер. У шоку је пао на под, али је успио да се одбрани од напада ударцима ногама.

Медвјед се затим окренуо и побјегао, преноси Гуардиан.

Неименовани мушкарац је задобио лакше повреде, па је успио да стигне до полицијске станице и пријави инцидент. Надлежни истичу да се догодио у подручју које се сматра релативно урбаним и до сада безбједним.

Мањак извора хране

Овај случај је посљедњи у забрињавајућем низу. Надлежни поврђују да је од априла усмрћено чак 13 особа, највише у историји откако се води евиденција. Број напада достигао је 197, а стручњаци већ сада очекују да ће 2025. премашити прошлогодишњи рекорд од 219.

Марихуана

Хроника

Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Највише инцидената је забиљежено у префектурама Акита, Ивате и Фукушима, регионима који се мјесецима суочавају с неуобичајено агресивним понашањем дивљих животиња.

Биолози упозоравају да је овогодишња сезона изузетно лоша по питању природних извора хране за медвједе. Из тог разлога, чешће силазе до села и градова, приближавају се људима и улазе у објекте у потрази за јелом.

Стигли припадници војске

Због озбиљности ситуације јапанска влада је предузела неуобичајено оштре мјере.

У префектуру Акита послати су припадници војске како би помагали локалним ловцима у хватању и уклањању агресивних животиња.

Поплаве, Грчка

Свијет

Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

Полицији је, први пут послије више година, поново дозвољено да пуца на медвједе, јер постоји мањак лиценцираних ловаца који могу да реагују на терену.

