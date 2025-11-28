Медвјед напао човјека у јавном тоалету

Извор:
Јапан се ове године суочава са незабиљеженом серијом напада медвједа, која се проширила и на најнеобичнија мјеста.
Посљедњи у низу инцидената се догодио у петак, рано ујутру, у префектури Гунма, гдје је мушкарац нападнут у јавном тоалету - само неколико метара од жељезничке станице.
Према наводима локалних медија, 69-годишњи радник обезбјеђења се спремао да изађе из тоалета када је примјетио дивљу звијер. У шоку је пао на под, али је успио да се одбрани од напада ударцима ногама.
Медвјед се затим окренуо и побјегао, преноси Гуардиан.
Неименовани мушкарац је задобио лакше повреде, па је успио да стигне до полицијске станице и пријави инцидент. Надлежни истичу да се догодио у подручју које се сматра релативно урбаним и до сада безбједним.
Овај случај је посљедњи у забрињавајућем низу. Надлежни поврђују да је од априла усмрћено чак 13 особа, највише у историји откако се води евиденција. Број напада достигао је 197, а стручњаци већ сада очекују да ће 2025. премашити прошлогодишњи рекорд од 219.
Највише инцидената је забиљежено у префектурама Акита, Ивате и Фукушима, регионима који се мјесецима суочавају с неуобичајено агресивним понашањем дивљих животиња.
Биолози упозоравају да је овогодишња сезона изузетно лоша по питању природних извора хране за медвједе. Из тог разлога, чешће силазе до села и градова, приближавају се људима и улазе у објекте у потрази за јелом.
Због озбиљности ситуације јапанска влада је предузела неуобичајено оштре мјере.
У префектуру Акита послати су припадници војске како би помагали локалним ловцима у хватању и уклањању агресивних животиња.
Полицији је, први пут послије више година, поново дозвољено да пуца на медвједе, јер постоји мањак лиценцираних ловаца који могу да реагују на терену.
