Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

Извор:

Танјуг

28.11.2025

12:44

Фото: Printscreen/X/YouStorm

Олуја Адел захватила је Атику, доносећи јаке олује и повремени град. Поједини дијелови региона нашли су се под водом, а власти апелују на грађане да буду посебно опрезни, пренио је Катимерини.

Према ажурираном метеоролошком билтену, скоро цијела Грчка ће бити погођена кишом и олујама током данашњег дана, док се побољшање времена очекује тек од недјеље.

Најјаче падавине прогнозиране су за западне и сјеверне дијелове земље, као и за источни Егеј, где олује могу да буду праћене градом и веома јаким ветром.

Цивилна заштита је у стању пуне приправности.

Након састанка Комитета за процену ризика, државни апарат је активиран у областима гдје се очекују најинтензивније непогоде: у источној Македонији, Тракији, источном Егеју и на Додеканезу.

Министарство за климатске кризе и цивилну заштиту саопштило је да су за Северни Егеј и Додеканска острва уведене мере највишег степена приправности – црвено упозорење.

Владимир Путин-27112025

Свијет

Путин: Мађарска и даље опција за самит Русија-САД

Региони Јонских острва, Епира, Западне Грчке, Пелопонеза, Централне и Источне Македоније и Тракије већ се налазе у истом режиму упозорења.

Према метеоролозима, најкритичнији период биће првих 12 сати петка – од раног јутра до поднева – док ће олујни системи током дана прелазити ка Додеканезу.

И Атика може да очекује обилне падавине, иако мањег интензитета него најугроженија подручја.

Ватрогасне службе и цивилна заштита су у пуној приправности за могуће интервенције.

За данас су прогнозирани јаки пљускови и олује у источној Македонији и Тракији, као и у дијеловима Халкидикија, Сереса, Килкиса и Солуна до поподнева на Јонским острвима и у западном и јужном Пелопонезу, а на подручју Додеканеза током вечери.

Грчка

Поплаве

