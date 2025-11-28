Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

Извор:
Олуја Адел захватила је Атику, доносећи јаке олује и повремени град. Поједини дијелови региона нашли су се под водом, а власти апелују на грађане да буду посебно опрезни, пренио је Катимерини.
Према ажурираном метеоролошком билтену, скоро цијела Грчка ће бити погођена кишом и олујама током данашњег дана, док се побољшање времена очекује тек од недјеље.
Најјаче падавине прогнозиране су за западне и сјеверне дијелове земље, као и за источни Егеј, где олује могу да буду праћене градом и веома јаким ветром.
Цивилна заштита је у стању пуне приправности.
27.11.2025#Greece— Climate Review (@ClimateRe50366) November 27, 2025
Civil Defense issued a red alert for parts of Western Greece due to storms. A magnitude 112 storm was recorded in Corfu and in Aetolia and Acarnania, causing roads to be flooded and rivers to overflow their banks.@meteohellas pic.twitter.com/KTfXl8eIhX
Након састанка Комитета за процену ризика, државни апарат је активиран у областима гдје се очекују најинтензивније непогоде: у источној Македонији, Тракији, источном Егеју и на Додеканезу.
Министарство за климатске кризе и цивилну заштиту саопштило је да су за Северни Егеј и Додеканска острва уведене мере највишег степена приправности – црвено упозорење.
Региони Јонских острва, Епира, Западне Грчке, Пелопонеза, Централне и Источне Македоније и Тракије већ се налазе у истом режиму упозорења.
Према метеоролозима, најкритичнији период биће првих 12 сати петка – од раног јутра до поднева – док ће олујни системи током дана прелазити ка Додеканезу.
И Атика може да очекује обилне падавине, иако мањег интензитета него најугроженија подручја.
Ватрогасне службе и цивилна заштита су у пуној приправности за могуће интервенције.
A large cold-core cut-off low given the name #Adel over the warm waters of the Mediterranean is generating widespread thunderstorms and flooding rain in Greece and the Balkans seen during 27 November daylight by Meteosat-12 #StormAdel pic.twitter.com/w4yplUk56J— YouStorm (@YouStormorg) November 28, 2025
За данас су прогнозирани јаки пљускови и олује у источној Македонији и Тракији, као и у дијеловима Халкидикија, Сереса, Килкиса и Солуна до поподнева на Јонским острвима и у западном и јужном Пелопонезу, а на подручју Додеканеза током вечери.
