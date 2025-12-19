Зељковић за АТВ: Бањалука међу најзагађенијим градовима, потребне хитне мјере

Извор:
Бањалука је у протеклих неколико дана, према свим релевантним параметрима, сврстана међу најзагађеније градове, а такво стање директно угрожава здравље грађана, посебно најмлађих, упозорио је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић, гостујући у емисији Центар дана на АТВ-у.
"Сви параметри показују да је Бањалука један од најзагађенијих градова уназад неколико дана. То директно утиче на здравље наше дјеце и свих грађана. Сматрам да је неопходно окупити струку, донијети конкретне мјере и коначно направити озбиљне кораке како бисмо овај проблем рјешавали системски", истакао је Зељковић.
Говорећи о инфраструктурним пројектима, Зељковић је подсјетио да је мост у насељу Долац једна од капиталних инвестиција која ће значајно допринијети смањењу саобраћајних гужви у граду, које су, како каже, постале неподношљиве.
"Више пута смо ове године разговарали о кредитним задужењима, и за мост у насељу Долац и за рјешавање водоводне инфраструктуре у поткозарским селима. Наш захтјев је био јасан: да се та средства троше строго намјенски. Проблеме с којима се ти људи годинама суочавају желимо да ријешимо. Тражили смо грађевинску дозволу и јасну намјену средстава. Када је ријеч о мосту у Долцу, град је навео да је потребно 5,3 милиона КМ и та средства смо сада изгласали", нагласио је Зељковић.
Осврнувши се на одлуку Уставног суда Републике Српске, којом је наплата паркинга у Бањалуци проглашена неуставном, Зељковић је поручио да је Град био дужан да формира ново јавно предузеће које би се бавило том дјелатношћу, али да то до данас није учињено.
"Одлука Уставног суда је јасна: Град је дужан да формира ново јавно предузеће. То смо и тражили, али се ништа није десило. Бањалука има озбиљан проблем са паркинг мјестима, којих је из године у годину све мање. Од када сам постао одборник, стално позивам на разговор, јер сматрам да је дијалог једино рјешење. Потребно је да сједнемо за сто, попишемо све проблеме који оптерећују Бањалуку и заједно тражимо рјешења. Позивам градоначелника да разговарамо о буџету и кључним питањима важним за грађане", поручио је Зељковић за АТВ.
На крају, Зељковић је свима који славе Никољдан упутио честитке, уз жеље за здравље, породичну срећу и напредак.
