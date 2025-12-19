Logo
Повећан број акутних респираторних инфекција

Извор:

СРНА

19.12.2025

12:14

Повећан број акутних респираторних инфекција
Фото: АТВ

У Дому здравља Бањалука повећан је број пацијената обољелих од акутних респираторних инфекција, који се жале на високу температуру, отежано дисање, бол у грлу, кашаљ, али и на стомачне тегобе, потврђено је у тој здравственој установи.

Из Дома здравља напомињу да је погоршана епидемиолошка ситуација уобичајена за овај период године, када се већи дио времена проводи у затвореном простору, због чега савјетују особама који имају инфекције одржавање респираторне хигијене.

- Препоручујемо често прање руку, редовно чишћење површина и предмета, провјетравање просторија, те останак код куће и смањење контаката с другима - навели су из Дома здравља.

61f81b7cb2868 dom rada vranjesevic

Република Српска

Дом "Рада Врањешевић" обиљежава 78 година постојања

У амбулантама највећи број пацијената чине и особе обољеле од хроничних незаразних болести, међу којима доминирају кардиоваскуларна обољења, дијабетес мелитус тип два, малигне болести и хроничне респираторне болести.

Осим пацијената са хроничним обољењима, у амбуланте се јављају и пацијенти са акутним здравственим тегобама, најчешће због инфекција горњих и доњих дисајних путева, као и уринарних инфекција.

Пацијентима обољелим од хроничних незаразних болести препоручује се редовно узимање прописане терапије.

