Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

Аутор:

Зорица Петковић

18.12.2025

19:42

Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса
Фото: АТВ

Одборници скупштинске већине имали су бројне амандмане, како кажу, који се највише односе на непоштовање буџета.

Реалокације одређених средстава су дозвољене, али свака мора добити сагласност Скупштине, међутим то се није дешавало, тврди одборник СНСД-а Богољуб Зељковић.

"Разговарали смо о самим амандманима које је скупштинска већина уложила. Када причамо о изједначавању субвенција за родитеље чија дјеца иду у приватне вртиће, када говоримо о бесплатном јавном превозу, када говоримо о низ неких инфраструктурних пројеката на подручју Бањалуке. Једноставно све смо то жељели да пренесемо нашим грађанима, али нисмо добили одговоре од ГУ и градоначелника", рекао је Зељковић.

Већина амандмана који су дошли из Народног фронта није прихваћена. Сада из те странке траже три консолидована извјештаја о извршењу буџета.

Синдикална организација радника Градске управе остаје ускраћена за 30.000 марака наглашава одборница Дијана Јешић и пита да ли су ти радници мање повлаштени у односу на други синдикат. Износи низ замјерки на нацрт новог буџета.

"Што се тиче самог приједлога за буџет за 2026. Год видјели смо да нема повећања за субвенције, нема изједначавања субвенција за дјецу која похађају приватне вртиће иако је било обећање градоначелника да ће бити изједначене субвенције видимо да није планирано ни повећање за 2026", каже Јешићева.

Тек нам предстоје консултације и разговори а буџет ће бити компромис, тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић. Буџет би каже могао бити дупло већи. Али и за то му је опет крива скупштинска већина.

"Што се тиче буџета он износи 265 милиона то је значајан буџет. Да смо имали наше људе који нас који нас подржавају буџет би могао бити пола милијарде, то вам ја гарантујем. Ми ћемо према сваком обећању остати принципијелни, овдје се налазе субвенције за јавни превоз, за вртиће, за књиге, вишечлане породице", рекао је он.

Нацрт ребаланса буџета за ову и нацрт буџета за 2026. упркос недостацима биће подржан од стране скупштинске већине. На оно на шта буду имали замјерке дјеловаће, кажу, амандмански.

Бањалука

budžet

Коментари (0)
