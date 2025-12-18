Logo
Скупштина изгласала: Бањалука се задужује за мост и водовод

Скупштина Града Бањалука
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Приједлог одлуке о кредитном задужењу за финансирање капиталне инвестиције "Изградња моста у насељу Долац", те приједлог одлуке за финансирање водовода Туњице изгласани су данас, 18. децембра, на Скупштини града Бањалука.

Ове тачке дневног реда добиле су подршку одборника, а на одлуке уложени су амандмани СНСД-а.

Свијет

На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

Поред тога, усвојен је и Нацрт ребаланса за 2025. годину, као и Нацрт буџета за 2026. годину.

Дијана Јешић, одборник Народног фронта, затражила је да уз Приједлог ребаланса буде достављен и консолидован извјештај о извршењу буџета за 2024. годину, те за период 1. јануар - 30. јун, као и 1. јануар 30. септембар ове године, што су одборници подржали.

Усвојен је и приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретност на подручју Бањалуке, док приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама није добио подршку.

Подршку одборника добиле су и тачке:

  • Приједлог одлуке о мрежи здравствених установа на територији града Бањалука;
  • Приједлог одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности зоохигијене;
  • Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о повјеравању комуналних послова;
  • Приједлог одлуке о усвајању Плана одрживе урбане мобилности града Бањалука;
  • Приједлог одлуке о утврђивању назива улице: Улица 1. гардијске моторизоване бригаде ВШ ВРС;
  • Приједлог одлуке о почетној цијени закупнине за пословне зграде, пословне просторије и гараже;
  • Приједлог одлуке о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју града Бањалука;
  • Приједлог рјешења о именовању мртвозорника на подручју града Бањалука.

Извјештај без подршке

Подршку није добио Извјештај о напретку по уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој за период 1. јануар - 31. децембар 2024. године, као ни Приједлог закључака по Извјештају о напретку по Уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој за период од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године.

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Друштво

АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

Пред одборницима је била и информација о задужењу Бањалуке и датим гаранцијама на дан 31. децембар 2024. године, али о томе одборници не гласају.

Наставак засједања 5. редовне сједнице Скупштине града Бањалука биће сљедеће седмице, а пред одборницима ће се наћи преосталих више од 30 тачака дневног реда, пише портал "Независне".

