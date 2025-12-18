Скупштина изгласала: Бањалука се задужује за мост и водовод

Извор:
Приједлог одлуке о кредитном задужењу за финансирање капиталне инвестиције "Изградња моста у насељу Долац", те приједлог одлуке за финансирање водовода Туњице изгласани су данас, 18. децембра, на Скупштини града Бањалука.
Ове тачке дневног реда добиле су подршку одборника, а на одлуке уложени су амандмани СНСД-а.
Поред тога, усвојен је и Нацрт ребаланса за 2025. годину, као и Нацрт буџета за 2026. годину.
Дијана Јешић, одборник Народног фронта, затражила је да уз Приједлог ребаланса буде достављен и консолидован извјештај о извршењу буџета за 2024. годину, те за период 1. јануар - 30. јун, као и 1. јануар 30. септембар ове године, што су одборници подржали.
Усвојен је и приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретност на подручју Бањалуке, док приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама није добио подршку.
Подршку одборника добиле су и тачке:
Подршку није добио Извјештај о напретку по уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој за период 1. јануар - 31. децембар 2024. године, као ни Приједлог закључака по Извјештају о напретку по Уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој за период од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године.
Пред одборницима је била и информација о задужењу Бањалуке и датим гаранцијама на дан 31. децембар 2024. године, али о томе одборници не гласају.
Наставак засједања 5. редовне сједнице Скупштине града Бањалука биће сљедеће седмице, а пред одборницима ће се наћи преосталих више од 30 тачака дневног реда, пише портал "Независне".
