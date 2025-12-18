Бањалука остаје у мраку: Више насеља данас без струје

Извор:
18.12.2025
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Фрушкогорска, Ранка Шипке, Давида Штрпца, Наталије Јовић и Лесковачка остају без струје од 09:00 до 14:00 часова.
Од 09:00 до 10:00 струје неће имати дијелови улица Игманска, Крајишка, Крајишких бригада бр. 65- 131, Максима Горког, Зеленгорска и Ранка Шипке.
Без струје ће остати дијелови улица Гавре Вучковића и Новице Церовића од 09:00 до 13:00 часова.
Због замјене стубова струје неће имати дијелови насеља Агино Село и Крмине од 09:00 до 15:00 часова.
