Бањалука остаје у мраку: Више насеља данас без струје

Извор:

АТВ

18.12.2025

07:00

Коментари:

0
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Фрушкогорска, Ранка Шипке, Давида Штрпца, Наталије Јовић и Лесковачка остају без струје од 09:00 до 14:00 часова.

Од 09:00 до 10:00 струје неће имати дијелови улица Игманска, Крајишка, Крајишких бригада бр. 65- 131, Максима Горког, Зеленгорска и Ранка Шипке.

Без струје ће остати дијелови улица Гавре Вучковића и Новице Церовића од 09:00 до 13:00 часова.

Због замјене стубова струје неће имати дијелови насеља Агино Село и Крмине од 09:00 до 15:00 часова.

Коментари (0)
