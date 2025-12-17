Шта ће бити са паркингом у Бањалуци? Промјена од Нове године

Аутор:Теодора Беговић
17.12.2025
19:30
Паркинг у граду Бања Лука ће, по свему судећи бити бесплатан од првог јануара с обзиром на то да одлука о наплати паркинга истиче 31. децембра.
Јасан је био СНСД-ов одборник у скупштини Града Драган Лукач.
Једини начин, према препорукама Уставног суда, јесте да се формира ново јавно предузеће које ће се бавити наплатом паркинга. Међутим, градоначелник Драшко Станивуковић се тим питањем до данас није бавио, каже Лукач.
"Ми смо након тога донијели одлуку уз препоруку Уставног суда да формирамо јавно предузеће које ће се бавити наплатом паркинга. Провели смо одређене активности и тражили податке од градске управе да бисмо могли формирати јавно предузеће у складу са законом, а то не може без одлуке градоначелника. Међутим, градоначелник није хтио да учествује у том процесу", казао је одборник СНСД-а Драган Лукач.
Приједлог бањалучког градоначелника је да се наплата паркинга повјери ЗИБЛ-у, што је скупштинска већина одбила јер то предузеће није у сто постотном власништву Града. Наплата паркинга је комунална дјелатност од интереса за град и не смије се наћи у приватним рукама, истиче Лукач, што је Станивуковић бранио чињеницом да град има дио власништва у ЗИБЛ-у.
"ЗИБЛ јесте у власништву града. Чињеница да човјек који је сувласник у малом проценту зато што је тужио град за вријеме мандата СНСД-а, град треба да уплатио милион и по. Ми ћемо то њему уплатити и он више неће бити у власничкој структури ЗИБЛ-а, а онда ће сто постотни власник ЗИБЛ-а бити град", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
"ЗИБЛ није у сто постотном власништву Бањалуке. Ми то не можемо да подржимо јер је то дијелом у приватном власништву и неријешеног власништва. Био је чак приједлог да узмемо кредит од два и по милиона па да исплатимо приватнике или ћемо се довести у ситуацију да наплата паркинга данас/сутра буде у приватним рукама. То никако не смијемо дозволити. Ради се о комуналној дјелатности која је од вриједности за град и то мора да проводи градско јавно предузеће", рекао је одборник СНСД-а Драган Лукач.
Драшко Станивуковић је, каже Драган Лукач, самоиницијативно увео плаћање паркинга и самовољно наметнуо нове цијене, што је Уставни суд констатовао и оборио. Све је услиједило након одлуке Уставног суда Републике Српске од 6. марта ове године када је услуга паркирања у граду проглашена неуставном.
