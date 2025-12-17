Logo
Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

17.12.2025

15:13

Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у
Фото: АТВ

Скупштина града Бањалука одбила је приједлог градоначелника Бањалука да се услуга паркирања додијели Заводу за изградњу Бањалука.

Станивуковић је овај приједлог одлуке доставио Скупштини на данашњој сједници, а тачка је изазвала низ коментара на данашњој сједници.

Саша Чудић, потпредсједник Скупштине, истакао је да ЗИБЛ није јавно комунално предузеће.

"Овом одлуком да се та дјелатност повјери ЗИБЛ-у ми бисмо данас директно прекршили многе законе, а прије свега Закон о комуналним дјелатностима. ЗИБЛ нема регистровану шифру за обављање ове дјелатности", рекао је Чудић, пише провјерено.инфо.

Дијана Јешић, одборник Народног фронта, питала је шта ће бити са тренутним радницима паркинг службе.

"Овдје стоји да је израђена студија да нема економске оправданости за ново предузеће. Ја бих вољела да ми ту студију видимо, да можемо детаљније да причамо о овом", рекла је она додајући да добијени материјали не показују да се ЗИБЛ може бавити и наплатом паркинга.

Драган Лукач, одборник СНСД-а, истакао је да су и раније расправљали о томе да се наплата паркинга повјери ЗИБЛ-у и да су и тада схватили да то не може.

"ЗИБЛ није у 100 постотном власништву града. То морамо да знамо", рекао је он.

Подсјећамо, одлука о паркирању истиче 31. децембра ове године, након чега би паркинг у граду требао бити бесплатан. Све је услиједило након одлуке Уставног суда Републике Српске од 6. марта ове године када је услуга паркирања у граду проглашена неуставном.

Република Српска

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Како се наводи, уколико се ЗИБЛ-у додјели услуга паркирања, градоначелник би био задужен да у име Града закључи Уговор о повјеравању обављања комуналне дјелатности.

Тим уговором би, како је наведено, било прецизирани сви детаљи везано за паркирање у граду.

Такође, Скупштина града овом одлуком дала би сагласност ЗИБЛ-у да усклади оснивачки акт, статут друштва и друге интерне акте.

У образложењу овог приједлога, наведено је да би оснивање било неекономично и нецјелисходно, баш као и да се услуге паркирања повјере приватном субјекту.

"С тим у вези, одлучено је да се овај посао повјери ЗИБЛ-у који има капацитет за обављање ове комуналне дјелатности од посебног јавног интереса", наведено је у приједлогу одлуке.

За стање у "Водоводу" затражено је да буде одржана посебна сједница.

"Зелено свјетло" није добила ни тачка о нерадној недјељи, као ни кредитна задужења за путеве у насељима Мотике, Куљани и Пријечани.

Скупштина града Бањалука

Паркинг

neradna nedjelja

