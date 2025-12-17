Саша Матић донирао медицинску опрему и играчке малишанима на онкологији

Извор:
17.12.2025
Након спектакуларног солистичког концерта одржаног у новосадском Спенсу, музичка звијезда Саша Матић испунио је обећање које је тада дао публици и љекарском тиму.
То обећање је да ће пружити конкретну и драгоцјену помоћ дјеци која се лијече на Одјељењу за дјечију онкологију Института за здравствену заштиту Клиничког центра Војводине.
Његова донација обухватила је аспираторе, специјализоване медицинске кревете за интензивну његу, лаптоп рачунаре намијењене дјеци која се лијече током дужих терапијских циклуса, као и играчке које ће им уљепшати свакодневицу и донијети радост током тешких дана.
Донацију је у име установе примио директор Института у Новом Саду, доцент др Борко Милановић, који је истакао да ће нова опрема имати велики значај за унапређење услова лијечења и свакодневни рад медицинског особља на одјељењу, преноси Блиц.
''Ова дјеца су највећи борци. Ако мој допринос може да им олакша терапије, измами осмијех или им пружи боље услове док се лијече онда је то за мене највећа награда. Обећао сам помоћ и знао сам да то морам испунити. Захвалан сам свима који су учествовали у реализацији, а посебно тиму клинике који сваког дана чини чуда. Ако ова донација бар мало олакша њихову борбу, моје срце је пуно'', рекао је Саша Матић.
Из Института поручују да ће нова опрема допринијети квалитетнијем, ефикаснијем и хуманијем лијечењу најмлађих пацијената, а овај чин остаје као снажна порука солидарности и бриге за најугроженије.
