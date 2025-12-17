Logo
Large banner

Саша Матић донирао медицинску опрему и играчке малишанима на онкологији

Извор:

Блиц

17.12.2025

14:34

Коментари:

0
Саша Матић донирао медицинску опрему и играчке малишанима на онкологији

Након спектакуларног солистичког концерта одржаног у новосадском Спенсу, музичка звијезда Саша Матић испунио је обећање које је тада дао публици и љекарском тиму.

То обећање је да ће пружити конкретну и драгоцјену помоћ дјеци која се лијече на Одјељењу за дјечију онкологију Института за здравствену заштиту Клиничког центра Војводине.

Његова донација обухватила је аспираторе, специјализоване медицинске кревете за интензивну његу, лаптоп рачунаре намијењене дјеци која се лијече током дужих терапијских циклуса, као и играчке које ће им уљепшати свакодневицу и донијети радост током тешких дана.

Saša Matić

Сцена

Саша Матић одбио пјесму Бубе и Јале: "Звучао сам криминално, то нисам био ја"

Донацију је у име установе примио директор Института у Новом Саду, доцент др Борко Милановић, који је истакао да ће нова опрема имати велики значај за унапређење услова лијечења и свакодневни рад медицинског особља на одјељењу, преноси Блиц.

Saša Matić

Сцена

Саша Матић открио зашто је одбио да буде члан жирија ''Звезда Гранда''

''Ова дјеца су највећи борци. Ако мој допринос може да им олакша терапије, измами осмијех или им пружи боље услове док се лијече онда је то за мене највећа награда. Обећао сам помоћ и знао сам да то морам испунити. Захвалан сам свима који су учествовали у реализацији, а посебно тиму клинике који сваког дана чини чуда. Ако ова донација бар мало олакша њихову борбу, моје срце је пуно'', рекао је Саша Матић.

Из Института поручују да ће нова опрема допринијети квалитетнијем, ефикаснијем и хуманијем лијечењу најмлађих пацијената, а овај чин остаје као снажна порука солидарности и бриге за најугроженије.

Подијели:

Тагови:

Saša Matić

donacija

onkologija

medicinska oprema

igračke

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Saša Matić

Сцена

Велико славље у дому Саше Матића, позвао пола естраде и потрошио озбиљан новац

3 мј

0
Саша Матић открио како га је отац натјерао да вози

Сцена

Саша Матић открио како га је отац натјерао да вози

5 мј

0

Сцена

Саша Матић: Поповић хтио да ме одере за 50.000 КМ

6 мј

0
Саша Матић објавио четири моћне баладе - стиже нови албум

Сцена

Саша Матић објавио четири моћне баладе - стиже нови албум

8 мј

0

Више из рубрике

Ален Исламовић открио своје право име, ово многи нису знали: „Нема ништа чудно у томе“

Сцена

Ален Исламовић открио своје право име, ово многи нису знали: „Нема ништа чудно у томе“

1 ч

0
Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

Сцена

Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

1 ч

0
Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

Сцена

Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

3 ч

0
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Сцена

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

32

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

15

32

Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо

15

28

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

15

27

Српски бренд затвара све радње

15

24

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner