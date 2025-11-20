Logo
Саша Матић открио зашто је одбио да буде члан жирија ''Звезда Гранда''

20.11.2025

17:11

Saša Matić
Фото: Youtube

Пјевач Саша Матић осврнуо се на актуелна музичка такмичења и открио да ли је размишљао о томе да се опроба у улози ментора.

-Јесам, али за сада немам времена. Мене је и покојни Саша Поповић звао да будем члан жирија у “Звездама Гранда”, а звали су ме и ове године. Ја просто нисам прихватио због својих обавеза, јер ја, ако се нечега прихватим – волим да испуним до краја и будем ревносан и тачан. Обзиром на то да ми вријеме то не дозвољава тренутно, тако и нисам прихватио – рекао је Саша.

Пјевач је такође проговорио и о наступима, па се дотакао и хонорара.

– Знате шта, ја тај материјални дио препуштам мом тиму и менаџменту, да се ја не бих бавио. Ја на сцени дам оно што треба – рекао је Саша Матић за 24седам.

Saša Matić

