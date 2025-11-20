За њу кажу да је најљепша жена на Балкану, а сама је

Извор:
Агенције
20.11.2025
08:23
Коментари:0
Тешко је остати равнодушан кад се на јавном догађају појави она, Мадалина Дијана Генеа (Madalina Diana Ghenea)
Румунски модел и глумица, често проглашавана „најљепшом женом с Балкана“ и једном од најљепших на свијету, одише оним ријетким, филмским гламуром који се не може одглумити. Особа га има или нема.
Савршена силуета, софистициран стил и поглед који хипнотише – Мадалина је већ годинама муза модних и филмских кругова.
Но, иза бљештавила, насловница и луксуза крије се жена која љубав и интимност види другачије од онога што јавност можда претпоставља.
„Никада нисам била удана и не знам хоћу ли икада бити, јер брак ме збуњује и плаши. Волим своју слободу“, искрено је изјавила.
Ипак, Мадалина је жена заљубљиве природе, и није могло проћи неопажено кад је њено дружење с неким славним мушкарцима прерасло у нешто више.
С Леонардом Ди Капријем имала је кратку, ненаметљиву везу, о којој су таблоиди шапутали, а они је никад нису службено признали.
У Џерарда Батлера страствено се заљубила и то није могла скривати. Њихова романса донијела им је уживање на заједничким путовањима.
С Мајклом Фасбендером имала је кратку, али бурну причу, која је пунила насловнице.
Ипак, најважнију улогу у њезину животу, мајчинство, донијела јој је веза с Матеијем Стратаном.
Љубила је и Григора Димитрова, провели су више година заједно, многи су мислили да је управо он мушкарац Мадалинина живота.
Упитана зашто „одлазак пред олтар“ за њу, очито, није опција, прелијепа Румунка је одговорила:
„Волим бити слободна и независна. Не желим да се веза претвори у папир, документ, фотографије за јавност.“
Њене ријечи откривају неочекивану зрелост, али и рањивост, која се посебно осјећала кад је говорила о прекиду с Матеијем Стратаном, оцем њене кћерке Шарлота:
„Није повриједио само мене, него нас. Сломио је нешто што је требало трајати“, рекла је ова прекрасна и, у том тренутку, врло повријеђена жена.
Иако њене фотографије с путовања изгледају као едиторијали, Мадалина је више пута истакнула да луксуз и слава нису „никакав рецепт за срећу“.
„Оно што мене чини сретном знатно је једноставније, интимније и рјеђе: присност, повјерење и истинска веза с партнером, с пријатељима", преноси Слободна Далмација.
Савјети
3 ч0
Регион
3 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
22 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
12
10
58
10
48
10
18
10
10
Тренутно на програму