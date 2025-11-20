Logo
Ова порука на славском колачу је најзначајнији симбол православне традиције

20.11.2025

08:04

Ова порука на славском колачу је најзначајнији симбол православне традиције

Просфорник или поскурник, мали дрвени печат који на први поглед изгледа једноставно, заправо је један од најдубљих симбола православне традиције.

Њиме се обиљежава славски колач и претвара га из обичног теста у свети хљеб дар Богу, светитељу, домаћину и знак благослова за читаву породицу.

Овај дрвени печат за славски колач користи се вијековима, а његово поријекло води до ранохришћанске праксе обиљежавања литургијског хљеба – просфоре – истим симболима. Зато се и славски колач печати просфорником, познатим и као поскурник или печат за славски колач, јер светковина почиње управо благим утискивањем овог знака на још свјеже тесто. Натпис, односно порука на печату има посебну симболику.

муп републике српске

Друштво

МУП Српске организује низ свечаности поводом Аранђеловдана

Шта значи натпис на славском колачу?

Најчешћи и најважнији облик просфорника носи крст и слова распоређена у пољима око њега: ИЦ XЦ НИ КА.

То није скраћеница, како многи мисле, већ старо црквенословенско записивање грчких ријечи које у цјелини шаљу најснажнију хришћанску поруку:

ИС – Исус

XС – Христос

НИ КА – побјеђује (грч. ника)

Заједно, симбол значи: “Исус Христос побјеђује”.

Због тога се овај знак сматра непромјенљивим и светим. Он означава побједу добра, заштиту дома и вјеру домаћина. Печат се увијек ставља прије печења славског колача. Домаћице то раде с посебном пажњом, а претходно се обавезно прекрсте. Вјерује да ће се тако благослов “утиснути” у славски колач док је тијесто још свјеже.

илу-руска салата-19092025

Савјети

Ова салата је краљица посне трпезе: Предјело за Аранђеловдан које ће одушевити госте

Зашто се просфорник не мијења?

Поскурник, односно просфорник се не дизајнира по жељи. На њему не смију да буду срца, детелине, цвјетићи, птичице…, јер се он не прислања на украсни колач, већ на свети хљеб. Управо због тога се користи искључиво традиционални печат који се у српској традицији преноси с кољена на кољено. Кад отац престане да слави славу и пренесе је сину, свекрва предаје снаји поскурник како би сваки славски колач који умијеси био благословен.

Многи свештеници кажу: “Славски колач је домаћа литургија, а поскурник је његов печат истине”.

Вјенчање

Друштво

Зашто се баш на Аранђеловдан највише вјенчава: Дан када се добија посебан благослов

Симболика славског колача уз просфорник

Кад се колач пресјече у крст, окреће и прелива вином, домаћин заправо наставља симболику печата: крст у средини означава Христову жртву, а натпис ИЦ XЦ НИ КА – Христову побједу. Колач се на крају даје свим присутним гостима као благослов и знак јединства дома, преноси Блиц жена.

Поскурник је један од оних детаља крсне славе који чува вишевековну традицију, вјеру и духовну симболику која повезује генерације.

