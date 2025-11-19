Ова салата је краљица посне трпезе: Предјело за Аранђеловдан које ће одушевити госте

19.11.2025
Аранђеловдан, једна од најпоштованијих крсних слава у нашем народу, увијек инспирише да трпеза буде достојна великог празника.
Међу јелима која уносе посебну свечаност налази се и посна салата коју многи с правом зову краљицом славске трпезе.
Посна салата коју вам предлажемо за Аранђеловдан је веома декоративна, а одликује је лаган, али веома богат укус. Савршена је за славе и друге свечаности, може бити освјежавајуће предјело или прилог уз посне сарме или рибу.
Састојци:
400 г макарона
1 празилук од око 300 г
300 г шампињона
2 конзерве туне (300-320 г)
4 до 5 киселих краставчића
350 г посног мајонеза
2 до 3 киселе црвене паприке
2 до 3 киселе шаргарепе
Пропржите празилук и шампињоне на мало уља и додајте зачине. Исјецкајте паприке, краставчиће и шаргарепу. У велику чинију сипајте прохлађене макароне, па додајте туњевину, краставчиће и мајонез, и све лијепо сједините, преноси Блиц жена.
Ставите калуп на велики тањир и сипајте половину смјесе, па поравнајте. Премажите мајонезом, поспите шаргарепом, а затим додајте шампињоне и празилук. Поспите сјецканом паприком, па сипајте другу половину смјесе. Поравнајте и поново премажите мајонезом. Посну салату декоришите по жељи.
