Ова салата је краљица посне трпезе: Предјело за Аранђеловдан које ће одушевити госте

19.11.2025

14:44

Ова салата је краљица посне трпезе: Предјело за Аранђеловдан које ће одушевити госте
Фото: Pixabay

Аранђеловдан, једна од најпоштованијих крсних слава у нашем народу, увијек инспирише да трпеза буде достојна великог празника.

Међу јелима која уносе посебну свечаност налази се и посна салата коју многи с правом зову краљицом славске трпезе.

Посна салата коју вам предлажемо за Аранђеловдан је веома декоративна, а одликује је лаган, али веома богат укус. Савршена је за славе и друге свечаности, може бити освјежавајуће предјело или прилог уз посне сарме или рибу.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Ближи се Аранђеловдан: Ову грешку прави већина вјерника, свештеник открио како се слави ова слава

Посна салата са туњевином

Састојци:

400 г макарона

1 празилук од око 300 г

300 г шампињона

2 конзерве туне (300-320 г)

4 до 5 киселих краставчића

350 г посног мајонеза

2 до 3 киселе црвене паприке

2 до 3 киселе шаргарепе

Пропржите празилук и шампињоне на мало уља и додајте зачине. Исјецкајте паприке, краставчиће и шаргарепу. У велику чинију сипајте прохлађене макароне, па додајте туњевину, краставчиће и мајонез, и све лијепо сједините, преноси Блиц жена.

svijeća

Савјети

Како правилно угасити славску свијећу?

Ставите калуп на велики тањир и сипајте половину смјесе, па поравнајте. Премажите мајонезом, поспите шаргарепом, а затим додајте шампињоне и празилук. Поспите сјецканом паприком, па сипајте другу половину смјесе. Поравнајте и поново премажите мајонезом. Посну салату декоришите по жељи.

