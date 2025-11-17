Уз ове савјете сарма ће вам бити преукусна

17.11.2025
И даље смо у периоду славља, када се дружимо са породицом и пријатељима, када смо окружени којекаквом храном, а признаћете да баш овај празнични период не може да прође без добро познате сарме.
Многима је овај месни специјалитет један од омиљених оброка, а уз ове савјете она може сваки пут да вам сарма испадне перфектно.
Не треба да напомињемо да су главни састојци добре сарме наравно мљевено месо, пиринач, црни лук и зачини и наравно главица киселог купуса. Јако је важно да обратите пажњу какво месо користите за припрему сарми, пише Окусно.
Управо то пуњење је срце сарме, па када бирате месо, гледајте да оно не буде већ унапријед упаковано. Зато, када купујете мљевено месо, тражите од месара да вам на лицу мјеста самеље месо са говеђе или свињске плећке, јер је оно најукусније. Наравно, одабир врсте меса је по вашем избору.
Уколико нисте толико вјешти при припреми киселог купуса и немате га у бурету, онда је најбољи савјет да га не купујете спремног и вакумираног у продавници, него га купите на пијаци.
Обратите пажњу на квалитет купуса – он треба да буде чврст и сочан, што може да обезбиједи добру текстуру и укус ваше сарме. Такође, не треба да буде превише слан нити превише кисео. Када одвајате листове купуса, брзо их исперите под млазом хладне воде како сарма не би била превише кисела.
