Ко би требало да избјегава нар?

Нар је воће богато витаминима, антиоксидансима и једињењима која јачају имунитет и штите здравље срца. Ипак, иако је здрав за већину људи, постоје одређене групе код којих конзумација нара може бити ризична и изазвати нежељене посљедице.
Прва група су особе са ниским крвним притиском. Нар природно снижава притисак јер опушта крвне судове, што је корисно за оне који имају хипертензију, али код особа са већ ниским притиском може изазвати вртоглавицу, несвјестицу па чак и шок. Прекомјерно конзумирање нара у овом случају може погоршати стање.
Друга група обухвата особе које узимају одређене лијекове, попут АЦЕ инхибитора, статина, бета-блокатора или лијекова за разређивање крви. Састојци у нару могу успорити разградњу лијекова у јетри, повећавајући њихову концентрацију у организму и ризик од нуспојава. Савјетује се консултација са љекаром прије него што се нар уведе у свакодневну исхрану.
Трећа група су особе које се припремају за операцију. Нар може утицати на згрушавање крви и дјеловање лијекова који се користе током анестезије, па се препоручује избјегавање најмање двије недјеље прије захвата како би се смањио ризик од крварења и компликација.
Четврта група укључује особе са пробавним тегобама. Иако влакна у нару подстичу варење, код људи са осјетљивим желуцем или синдромом иритабилног цријева нар може изазвати надимање, грчеве или пролив. Такође, сјеменке нара су тврде и тешко се варе, што додатно може оптеретити црева.
Пета и посљедња група су особе алергичне на нар. Иако ријетко, алергијске реакције могу се јавити у облику свраба, осипа, отицања лица и грла, а у тежим случајевима и отежаног дисања или анафилактичког шока. Посебно треба бити опрезан ако особа већ има алергију на воће попут јабука или брескви због могућих унакрсних реакција.
У закључку, иако нар има бројне здравствене предности, важно је да одређене групе људи буду опрезне и по потреби избјегавају његово конзумирање.
