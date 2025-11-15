Logo
Кувани купус ће бити пуно укуснији ако га припремите с једним једноставним састојком

Ако мислите да кувани купус има бљутав окус, један једноставан састојак у овом јелу би вам могао промијенити мишљење.

На кулинарском блогу Вел Платед савјетују да за кувани купус само треба прилагодити методу кухања и додати једну кључну компоненту.

Наиме, за почетак потребно је прво кратко динстати купус у комбинацији с мало соли и бибера јер то побољшава окус овог поврћа.

Али,састојак који ће "трансформисати" кувани купус је јабучни оцат. Након додавања јабуковог оцта, купус ће бити мекан и карамелизован и окусом ће подсјећати на печени купус.

Поред уобичајених састојака, савјетује се кориштење маслиновог уља и маслаца.

На крају, након што су купус и други састојци омекшали и поруменили, додајте пола кашике јабучног оцта. Уколико волите ароматичнија јела, додајте још оцта. Промијешајте и јело је спремно за сервирање.

