Logo
Large banner

У дијеловима БиХ јутрос минус пет

Извор:

АТВ

26.12.2025

09:23

Коментари:

0
У дијеловима БиХ јутрос минус пет

Јутрос је у Босни било претежно облачно вријеме, а само понегдје је регистрована и слаба киша. У Херцеговини и на југозападу сунчано.

Температуре у 07 сати: Бјелашница и Ливно -5; Соколац -2; Бијељина, Бугојно, Сарајево и Сребреница 0; Бихаћ, Добој, Дрвар, Градачац, Јајце, Тузла и Зеница 1; Приједор и Сански Мост 2; Требиње 5; Мостар 7 степени.

Policija

Свијет

Тинејџер погодио трудницу циглом: Исход фаталан и по њу и по бебу

Данас на југу и југозападу земље сунчано, а у осталим подручјима претежно облачно вријеме. Понегдје у Босни може пасти мало кише или слаба росуља, а на планинама и мало снијега. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Највиша дневна температура од 0 до 6, на југу до 11 степени.

У суботу, на југу и југозападу сунчано. У остатку земље умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено разведравање током дана. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура ваздуха од -4 до 2, на југу до 6, а дневна од 0 до 5, на југу од 8 до 12 степени.

пар, љубав

Љубав и секс

Одговорите на ових 5 питања и сазнајте да ли сте створени једно за друго

У недјељу, на југу и југозападу сунчано. У остатку земље претежно облачно вријеме. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност. На југу и југозападу умјерена до појачана бура, а у остатку земље слаб сјеверни и сјеверозападни вјетар. Јутарња температура зрака од -4 до 2, на југу до 6, а дневна од -2 до 4, на југу од 7 до 12 степени.

У понедјељак, мало до умјерено облачно и сунчано вријеме. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност, која понегдје може бити и дуготрајна. Јутарња температура зрака од -5 до 1, на југу до 5, а дневна од 1 до 7, на југу до 12 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова

Свијет

Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова

3 ч

0
Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

Кошарка

Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

3 ч

0
Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

Свијет

Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

3 ч

0
Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

Свијет

Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

3 ч

0

Више из рубрике

Данас хладно, облачно и углавном суво

Друштво

Данас хладно, облачно и углавном суво

3 ч

0
Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

Друштво

Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

4 ч

0
СПЦ данас слави пет мученика

Друштво

СПЦ данас слави пет мученика

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner