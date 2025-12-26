У дијеловима БиХ јутрос минус пет

Извор:
Јутрос је у Босни било претежно облачно вријеме, а само понегдје је регистрована и слаба киша. У Херцеговини и на југозападу сунчано.
Температуре у 07 сати: Бјелашница и Ливно -5; Соколац -2; Бијељина, Бугојно, Сарајево и Сребреница 0; Бихаћ, Добој, Дрвар, Градачац, Јајце, Тузла и Зеница 1; Приједор и Сански Мост 2; Требиње 5; Мостар 7 степени.
Данас на југу и југозападу земље сунчано, а у осталим подручјима претежно облачно вријеме. Понегдје у Босни може пасти мало кише или слаба росуља, а на планинама и мало снијега. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Највиша дневна температура од 0 до 6, на југу до 11 степени.
У суботу, на југу и југозападу сунчано. У остатку земље умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено разведравање током дана. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура ваздуха од -4 до 2, на југу до 6, а дневна од 0 до 5, на југу од 8 до 12 степени.
У недјељу, на југу и југозападу сунчано. У остатку земље претежно облачно вријеме. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност. На југу и југозападу умјерена до појачана бура, а у остатку земље слаб сјеверни и сјеверозападни вјетар. Јутарња температура зрака од -4 до 2, на југу до 6, а дневна од -2 до 4, на југу од 7 до 12 степени.
У понедјељак, мало до умјерено облачно и сунчано вријеме. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност, која понегдје може бити и дуготрајна. Јутарња температура зрака од -5 до 1, на југу до 5, а дневна од 1 до 7, на југу до 12 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
