Logo
Large banner

Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

Извор:

АТВ

26.12.2025

07:42

Коментари:

0
Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима
Фото: АТВ

Проходност путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ јутрос је задовољавајућа, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републиек Српске.

У котлинама јутарња магла смањује видљивост, а возачима се скреће пажња и на поледицу у вишим предјелима.

Петарде

Регион

Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

Из АМС-а апелују на возаче да возе опрезно, вожњу прилагоде стању и условима на путу, те да на пут не крећу без зимске опреме.

На путевима на којима се изводе радови, привремена сигнализација регулише саобраћај, чије је поштовање обавезно.

Због радова који се изводе на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина-Нова Топола, саобраћај се обуставља од 8.00 до 17.00 часова и преусмјерава на алтернативне путне правце, према Чатрњи.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака због чега ће се саобраћај одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту гранични прелаз Рача саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

На магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта саобраћај је обустављен и преусмјерен на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.

На дионици магистралног пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Fetis lisice

Сцена

Ухапшена глумица из серије "Сулејман величанствени"

Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

Володимир Зеленски

Свијет

Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

Усљед активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ су почели радови на магистралном путу Кладањ-Ступари, због чега се сваким даном, осим недјеље, од 7.00 до 17.00 часова саобраћај одвија једном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.

Олуја у Калифорнији-26122025

Свијет

Олуја у Калифорнији односи животе, без струје остало 100.000 људи

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.

Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на улазу у Неум.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

Zemljotres

Србија

Земљотрес погодио Србију

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

Подијели:

Тагови:

stanje na putevima

АМС РС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО

Свијет

Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО

4 ч

0
СПЦ данас слави пет мученика

Друштво

СПЦ данас слави пет мученика

4 ч

0
САД напале камп ИСИЛ-а у Нигерији

Свијет

САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

4 ч

2
Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу

Свијет

Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу

5 ч

0

Више из рубрике

Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

4 ч

0
СПЦ данас слави пет мученика

Друштво

СПЦ данас слави пет мученика

4 ч

0
Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

Друштво

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

13 ч

0
Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

Друштво

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner