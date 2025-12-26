Logo
Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО

Извор:

Агенције

26.12.2025

07:12

Коментари:

Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО
Фото: Танјуг/АП

Формат писаног документа којим ће Русија потврдити да нема намјеру да нападне земље НАТО-а могао би бити предмет преговора, изјавила је синоћ портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Русија је спремна да формализује релевантне обавезе у облику писаног, правно обавезујућег документа. Његов конкретан облик може се утврдити током преговора, али мора бити пуноправни међународни правни акт", рекла је Захарова на конференцији за новинаре, преноси ТАСС.

Она је додала и да Русија остаје "отворена за озбиљне разговоре, за озбиљан дијалог", за разлику, како је навела, од већине западних земаља, које су, према њеним ријечима, изабрале пут војно-политичке и економске ескалације, која је сада "ескалирала у притисак".

spc crkva manastir

Друштво

СПЦ данас слави пет мученика

Захарова је рекла и да НАТО неоправдано повећава војну активност у близини граница руске Калињинградске области.

"Нажалост, ситуација у Балтичком мору и региону остаје тешка. У региону, укључујући и непосредну близину границе наше земље, границу калињинградских власти, наставља се неоправдано повећање војне активности земаља чланица НАТО-а", саопштила је Захарова.

Калињинградска област је одвојена од копненог дијела Руске Федерације границама земаља ЕУ, а санкције ЕУ ограничавају копнени транзит у регион, наводи ТАСС.

Марија Захарова

NATO

Русија

