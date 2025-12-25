Logo
Зеленски тјера народ да славе Божић по грегоријанском календару; Медински: Бог ће му судити

Агенције

25.12.2025

21:03

Зеленски тјера народ да славе Божић по грегоријанском календару; Медински: Бог ће му судити

Помоћник руског предсједника Владимир Медински рекао је, коментаришући потезе Кијева у вези са прославом Божића, да се људима вјероисповијест не може наметати.

„Бог им је судија. Тамо се све види. Људима се тако нешто не може наметати“, рекао је он.

Подсјетимо, Владимир Зеленски је у јулу 2023. године потписао закон према којем се у Украјини Божић званично слави по грегоријанском календару 25. децембра.

Према његовим ријечима, на западу Украјине се Божић вјероватно слави данас, али народ у осталом дијелу земље слабо.

„То су украјинске власти. Мислим да народ слабо слави“, рекао је он.

Украјина

Православни Божић

Kijev

