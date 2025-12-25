У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

Извор:
СРНА
25.12.2025
20:27
У италијанској регији Емилија-Ромања због обилних киша у порасту је ниво ријека Сенио и Ламоне, па је издат црвени метеоаларм за подручје око Болоње, Фераре и Равене.
На многим мјестима ове ријеке су достигле или премашиле критични ниво, али за сада нису изазвале поплаве, јавила је агенција Анса.
Власти мјеста Кастел Болоњезе наложиле су евакуацију становника дуж ријеке Сенио.
Ниво Ламоне је такође у порасту, па су локалне власти у Бањакавалу наредила евакуацију насеља Виланова и Глорије.
За евакуисане становнике припремљен је прихватни пункт, а биће смјештени и у локалним спортским халама.
Одсјек за цивилну заштиту регије Емилија-Ромања константно прати ситуацију, али се очекује да ће падавине ослабити, што ће смањити притисак на токове ријека.
